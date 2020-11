Bonds, Clemens, Schilling y Vizquel repiten en boleta al Salón de la Fama

Pero también un asterisco de la sospecha de haber consumido sustancias prohibidas durante la era oscura del consumo de esteroides que se vivió dentro del mundo del béisbol profesional.



Lo que significa que volverán a tener complicado que puedan conseguir lo votos suficientes, al igual que los nuevos que llegan de la Clase 2021 como Torii Hunter, Tim Hudson, Mark Buehrle y Barry Zito, porque ninguno de ellos, que aparecen por primera vez en la boleta, tampoco cuentan con opciones a lograrlo.



La sobrepoblación de candidatos claros a Cooperstown con la que se enfrentaron los electores en el pasado se ha despejado, creando la oportunidad para un potencial aumento en el porcentaje de votos recibidos de los elegibles que repiten en la papeleta, especialmente Curt Schilling, el venezolano Omar Vizquel, Bonds y Clemens.



Los votantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, en inglés) que se encargaron de despejar la boleta elevando a 13 jugadores en los últimos cuatro años, deberán entregar sus votos antes de fin de año, y el resultado se conocerá el martes 26 de enero.



Un jugador debe haber recibido al menos el 75% de los votos para entrar al Salón de la Fama, que realizará su ceremonia que inducción del 2021 el 25 de julio en Cooperstown (Nueva York).



El grupo de elegidos en el 2020 --Derek Jeter, Larry Walker, Ted Simmons y el ya fallecido Marvin Miller-- también serán exaltados ese día, pues la ceremonia del 2020 debió ser pospuesta debido a la pandemia del coronavirus.



En el grupo del 2021 no habrá exaltados por organizaciones distintas a la BBWAA, pues los Comités de la Era Dorada y la Primera Era pospusieron sus votaciones hasta el invierno 2021-2022.



Entre los nuevos nombres que aparecerán en la boleta de la BBWAA, los WAR más altos, bajo el cálculo de Baseball Reference, pertenecen a los lanzadores abridores Buehrle (59.1) y Hudson (57.9) y el jardinero Hunter (50.7).



Para poner eso en perspectiva, el WAR promedio de los peloteros que han sido exaltado al Salón de la Fama es de 69.



Lo que significa que se pondrá más atención a jugadores a los que les ha ido bien en elecciones anteriores, pero que todavía no han alcanzado el umbral del 75%.



Los jugadores son elegibles por un máximo de 10 años en la papeleta de la BBWAA. El año pasado, se entregaron 397 boletas y se necesitó de 298 votos para ser elegido.



La lista de candidatos elegibles por primera vez está formada por Buehrle, A.J. Burnett, Michael Cuddyer, Dan Haren, LaTroy Hawkins, Hudson, Hunter, el dominicano Aramis Ramírez, Nick Swisher, Shane Victorino y Barry Zito.



Los jugadores deben recibir al menos el 5% de apoyo para poder entrar en la boleta al año siguiente.



Mientras que los que regresan y están ya agotando sus 10 oportunidades se encuentran Schilling, con nueve veces incluido en la boleta y que el año pasado se quedó a las puertas de la elección tras recibir 278 votos, el 70%, por lo que se considera que este año podría lograr el gran sueño de la elección.



El mismo que tendrán Clemens (242, 61%), Bonds (241, 60,7%) y más distanciado Vizquel (209, 52,6%), pero que a diferencia de los tres expeloteros anteriores, el venezolano está por cuarta vez en la boleta y aunque no salga espera estar cada vez más cerca del gran sueño de llegar al recinto sagrado del deporte pasatiempo nacional.