Boleto a Tokio: El reto del 2021 para los atletas salvadoreños

Un grupo de atletas salvadoreños de nueve deportes individuales y uno de conjunto comienzan el 2021 con la meta de buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio que fueron pospuestos del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año a causa de la pandemia del covid-19.



Los Juegos Olímpicos no pudieron celebrarse en julio del 2020 por el coronavirus y los organizadores decidieron mover fechas y reprogramar la inauguración para el 23 de julio del 2021.



Por el momento solo el velerista Enrique Arathoon tiene el boleto asegurado por El Salvador para ir a Tokio luego de competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y asegurar la plaza en la categoría láser.



Atletismo, boxeo, natación, tiro con arco (recurvo), karate, remo, tiro y la selección sub-23 masculina de fútbol son las disciplinas que aún tienen proceso clasificatorio abierto para lograr una plaza en Tokio.

El primer trimestre del 2021 será decisivo para algunos deportes. Carlos Clemente. secretario de la Federación Salvadoreña de Atletismo (FSA), explicó que hay un grupo de atletas con proyección de buscar la marca A establecida por la IAFF.



Idelma Delgado (maratón), Nancy Sandoval (100 metros valla), Pablo Ibañez (400 metros vallas), Óscar Aldana (Maratón), Renan Palma (110 metros vallas) y José Salazar (100 y 200 metros) son los atletas que buscarán la marca en diferentes competiciones en los primeros meses del 2021.



Según dijo Clemente, si no logran la marca, la FSA determinaría, por criterios técnicos, quién podría optar a una carta de invitación por universalidad que otorga el Comité Olímpico Internacional ( 1 masculina y 1 femenina).



Las esperanzas del remo salvadoreño de obtener un cupo para los Juegos Olímpicos están puestas en Adriana Escobar (en la foto) y Marco Palomo, quienes siguen su preparación de cara al torneo preolímpico en la ciudad de Río de Janeiro, en marzo. Foto cortesía



El rebrote del coronavirus en algunos países obligó a los remeros a modificar su planificación y desistir de una base o fogueo previo al torneo clasificatorio.



"La verdad con el cambio de fecha es difícil, había oportunidad de irnos antes a Río de Janeiro y entrenar pero por la pandemia ya no iremos", comentó Adriana Escobar quien mantiene el optimismo el panorama en marzo podría mejorar.



Uno de sus anhelos del 2021 es la clasificación a sus primeros Juegos Olímpicos y promete dar el máximo esfuerzo aunque sabe que no será tarea fácil. "Está difícil pero no es imposible porque el método de clasificación es para que el mayor número de atletas vaya, necesitamos estar entre las cinco mejores para clasificar",explicó Adriana Escobar.



Por su parte Williams Serrano, gerente de la Federación Salvadoreña de Karate (FSK), explicó que las opciones de pelear por una plaza a los Juegos Olímpicos está abierta para Gabriela Izaguirre, Mario López y Alejandro Jurado.



En el caso de Jurado competirá en la categoría menos 67 kilogramos, mientras que Izaguirre y López en katas.



Para el karate, el torneo clasificatorio está programado del 11 al 13 de junio en París, Francia y previo a esta cita, la FSK planifica la una base de entrenamiento en China para Jurado y otra en España para Gaby Izaguirre y Mario López, según expresó Serrano.



"Será difícil, el torneo es a muerte súbita y estarán todos los atletas que aún no han logrado su clasificación por la vía del ranking y para obtener la plaza hay que ganar la categoría", recalcó Williams Serrano a Grupo LPG.



El bádminton salvadoreño tiene esperanzas de obtener un cupo en Tokio con Uriel Canjura por la vía del ranking y como segunda posibilidad una tarjeta de invitación.



Canjura está en el puesto 210 del ranking mundial y necesitaría acercarse a la casilla 80 para tener posibilidades.



"El proyecto del COES con Uriel Canjura es que compita de enero a abril en cinco o seis eventos para que logre mejorar su ranking y busque la clasificación directa sino logra el puntaje está la otra opción de la tarjeta de invitación", dijo Antonio Ardón, gerente administrativo.



Para la pugilista salvadoreña Argentina Solórzano solo está la ruta de clasificación directa y deberá colocarse entre los mejores tres o cinco del torneo clasificatorio que se disputará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.



Al final del 2020, Solórzano estuvo en una base de entrenamiento en Colombia para mantener su preparación de cara al Preolímpico por lo que su derrota ante Cinthya Madriz en el Campeonato Nacional de Boxeo 2020 no dejó de causar cierta sorpresa.



De las novedades en el proceso clasificatorio está el surfista Bryan Pérez, quien solo tendrá la oportunidad de clasificar vía directa en los Juegos Mundiales de Surf 2021, programado para mayo.

Las playas de El Tunco y El Sunzal serían sede de los Juegos Mundiales que repartirán las 12 últimas plazas rumbo a los Juegos Olímpicos, únicamente en la categoría open. La carta más fuerte de El Salvador para lograr uno de esos boletos es Bryan Pérez, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

En natación, Marcelo Acosta buscará la marca A en las pruebas de 400, 800 y 1,500 metros libres. El 800 metros es una de sus favoritas, pero necesita un tiempo de 7:54:31 minutos para sellar el boleto a Tokio y en 400 debe parar el cronómetro en 3:46.78 minutos. En los 1,500 la marca A es de 15:00:99.

Marcelo Acosta, nadador salvadoreño, también está en busca de un boleto hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Foto cortesía



La otra esperanza de la natación es Celina Márquez quien ya tiene marca B, pero centrará sus esfuerzos en 2021 para lograr la A. Ella busca el boleto a Juegos Olímpicos en 100 y 200 dorso, pruebas en las que necesita tiempo de 1:00.25 minutos y 2:10.39, respectivamente. Celina logró marca B en 200 dorso con 2:14.76, pero eso no le garantiza el boleto olímpico.



El tiro deportivo salvadoreño solo tiene la opción de tener un representante por medio de una carta de invitación de la Federación Internacional de este deporte tras una revisión de puntajes. Según Francisco Ramos, presidente de la FESATIRO, Ana Ramírez es la única atleta que podría aspirar a esta plaza y necesitaría competir en los primeros meses del próximo año, si la pandemia lo permite y ya en marzo tendría la respuesta si fue aceptada o no su petición.

Fútbol, único deporte de conjunto



El fútbol es el único deporte de conjunto de El Salvador con proceso abierto de clasificación. La selección sub-23 disputará el torneo Preolímpico de la Concacaf en Guadalajara en marzo del 2021 pero aún no tiene técnico luego de separar en septiembre del 2020 al entrenador Rodolfo Góchez y no ha sido una de las prioridades de la FESFUT.



La azul preolímpica enfrentará a Honduras, Canadá y Haití en el grupo B del torneo que otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. El otro grupo lo conforman México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana.

Atletas con proyección a Juegos Olímpicos



Nombre Deporte



Pablo Ibañez Atletismo



Idelma Delgado Atletismo



Nancy Sandoval Atletismo



Óscar Aldana Atletismo



José Salazar Mijangos Atletismo



Renan Palma Atletismo



Uriel Canjura Bádminton



Argentina Solórzano Boxeo



Alejandro Jurado Karate (-67 kgs.)



Gabriela Izaguirre Karate (Katas)



Mario López Karate (Katas)



Julio Salamanca Levantamiento de pesas



Celina Márquez Natación



Marcelo Acosta Natación



Adriana Escobar Remo



Marco Palomo Remo



Brayan Pérez Surf



Marcelo Arévalo Tenis



Ana Ramírez Tiro deportivo (rifle)



Marcela Cortez Tiro con arco (recurvo)



Óscar Ticas Tiro con arco (recurvo)



Selección sub-23 masc. Fútbol