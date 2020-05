Béisbol de Nicaragua toma medidas tras muerte de entrenador por COVID-19

La Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior (CNBS) decidió tomar medidas para prevenir la COVID-19 en el campeonato nacional de Primera División, informó este jueves el Gobierno de Nicaragua luego de que un entrenador del equipo San Fernando falleció a causa de la pandemia.



A partir del próximo fin de semana las autoridades del béisbol nicaragüense medirán la temperatura corporal a los jugadores cuando ingresen a los estadios, y se suspenderán los partidos de ser necesario, según una resolución de la CNBS divulgada este jueves, pero con fecha de ayer.



La decisión fue anunciada horas después de la muerte del adiestrador de peloteros Carlos Aranda, miembro del equipo de béisbol San Fernando, quien desde el fin de semana permanecía intubado y con síntomas de COVID-19, según fuentes de la liga.



Aranda era uno de tres miembros del San Fernando atendidos por COVID-19, de un total de nueve que padecían los síntomas. Los otros ocho permanecen en hospitales o bajo cuarentena domiciliar.



El San Fernando había solicitado que la serie del fin de semana pasado, contra el equipo Bóer, fuera suspendida, a causa de los casos de COVID-19 que presentaba el conjunto, pero la CNBS solamente accedió a reprogramar un juego para el domingo.



Como resultado, los peloteros de ambos clubes jugaron con mascarillas, y los “fernandinos” perdieron la serie por paliza al tener que utilizar a jardineros como lanzadores, por falta de personal.



Tras el deceso del entrenador, la CNBS accedió a suspender la serie de tres juegos entre el San Fernando y los Toros, que estaba programada para iniciarse este viernes.



La CNBS también anunció la postergación de la serie entre el Bóer y la Costa Caribe, por razones climáticas. No obstante, desde la semana pasada corría el rumor de que los “costeños” habían solicitado, sin éxito, suspender estos juegos porque supuestamente hay un caso de COVID-19 entre los capitalinos.



En todos los casos, las autoridades del béisbol nicaragüenses indicaron que no permitirán el acceso a ningún jugador que “se presente con temperatura fuera de los parámetros establecidos”, los cuales no fueron especificados por la CNBS.



Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo que no ha interrumpido sus actividades deportivas a causa de la pandemia.



Eventos deportivos como boxeo, fútbol, sóftbol, voleibol, carreras en motocicletas, artes marciales, entre otros, han continuado sin afectaciones, entre críticas dirigidas al presidente Daniel Ortega por no poner restricciones en medio de la pandemia, así como tampoco medidas de prevención, y por el contrario, promover actividades de aglomeración.



El Gobierno de Nicaragua registra 254 casos y 17 muertes a causa de la pandemia, pero el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que goza de mayor credibilidad entre médicos y científicos, ha informado de 1.594 enfermos y 351 fallecidos.