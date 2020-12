Bádminton nacional realizó su primer torneo Open 2020 

El pasado 29 de noviembre comenzaron los torneos nacionales organizados por la FESALBAD en las instalaciones del Ex Polvorín.Estos fueron los primeros encuentros que se realizan tras el confinamiento por el Covid-19.

“Nosotros teníamos previsto iniciar el primer torneo Open el 20 de marzo, sin embargo, por la pandemia tuvimos que cancelar. Retomamos los entrenamientos en el mes de agosto, pero solo con los atletas mayores de edad. Paulatinamente fuimos incorporando a los juveniles con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar la salud de los jóvenes”, explicó el gerente del torneo Antonio Ardón

El certamen juvenil se efectuó con chicos desde los 12 años hasta los 19. En el torneo Junior se dividieron diferentes categorías por edades y por género. Para el domingo, se realizó el campeonato Open que abarca desde los 17 años en adelante, en dicho campeonato se realizaron 5 modalidades: Masculino individual, femenino individual, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixtos.

En el formato de este certamen, Ardón explicó que cada participante podía jugar incluso hasta en tres categorías sin ningún problema.

“Nosotros trabajamos con una aplicación que organiza los partidos, la misma aplicación se encarga de no programar un partido de dobles mixtos y un duelo individual donde esté una misma persona a la misma hora. Debido a esto, varios de nuestros atletas participan en sus duelos individuales, en dobles y dobles mixtos. También se le da descanso de media hora a cada jugador o jugadora sin importar qué modalidad de partido haya tenido previamente”.

Uno de los jugadores que promete en esta disciplina y que ha tenido fogueos internacionales es Uriel Canjura. El atleta de 20 años habló sobre sus sensaciones de volver a competir en El Salvador tras su paso por el bádminton español.

“Se siente bien volver a competir en el país, ya lo había hecho en México, pero la verdad que ya me hacía falta volver después de tanto tiempo afuera. Todo este tiempo me encontraba afuera y me di cuenta de que acá no había actividad, pero gracias a dios arrancamos con estos torneos de cara al campeonato nacional”, expresó Canjura

Por otra parte, una de las jóvenes promesas de este deporte es Fátima Centeno de 21 años, quien dijo lo feliz que se siente al volver a los torneos presenciales tras el confinamiento, el cual obligó a suspender varios compromisos de corte internacional.

“Teníamos una eliminatoria para el mes de marzo y nos estábamos preparando de la mejor manera, pero lastimosamente no se pudo jugar en ese mes, por eso estoy feliz de que se realicen estos torneos”, dijo Centeno.