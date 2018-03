¡Atención! “El Animal” Batista está cerca de volver a la WWE

Después de estar varios años alejado de las cuatro esquinas, Dave "el Animal" Batista está planeando su regreso a la WWE y podría ser el plato fuerte de un 2018 cargado de emociones en la lucha libre.

El ex campeón de la WWE ya está en pláticas con Vincen McMahon para regresar y adelantó que no quiere hacerlo solo por un par de peleas.

"He hablado con Vince McMahon para un posible regreso. Me encantaría volver a la WWE. Sin embargo, me gustaría regresar para trabajar como luchador a tiempo completo", comentó "el Animal".

Batista ha dejado bien claro que si vuelve a subirse al cuadrilátero será para ser luchador permanentemente y de tiempo completo. Para eso se ha estado preparando arduamente y se cree capaz de vencer a cualquier oponente.

El norteamericano tiene actualmente 48 años y estaría entrenando con la ayuda de Triple H. Acepta que la última vez que quiso volver al ring las cosas no salieron como esperaba.

“Tardé tres meses en volver al ritmo de lucha cuando regresé la última vez. Estaba y estoy muy oxidado en el ring”, aventuró.

El luchador dejo la WWE en 2010 por no ser incluido en el "Fatal Four Way" tras negarse a enfrentar a Randy Orton, ya que en esos momentos pasaba por una lesión.

Sin duda su regreso marcaría otro capítulo importante en la historia de la WWE, pues ya se habla que incluso puede entrar al salón de la fama de la lucha norteamericana.

Su regreso posiblemente sea la novedad para el WrestleMania 34 o para el Royal Rumble 2018.