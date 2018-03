Asamblea Legislativa aprueba refuerzo para Juegos Centroamericanos

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) logró esta tarde que la Asamblea Legislativa le otorgara el refuerzo presupuestario requerido para asistir a los próximos Juegos Centroamericanos, que se realizarán el mes próximo en Managua, Nicaragua.Con 52 votos se aprobó el dictamen número 300 de la Comisión de Hacienda que solicitaba una reforma a la Ley de Presupuesto, incorporando recursos a favor del INDES por la cantidad de $471 mil 502.“La votación fue por concenso por parte de todos los grupos parlamentarios, a fin de otorgarle el refuerzo presupuestario al INDES de un remanente del Presupuesto General que no se utilizó. Las fracciones parlamentarias cedieron el monto que ellos requerían para asistir a los próximos Juegos Centroamericanos”, declaró Numan Salgado, diputado de la bancada de GANA.El también presidente de la Comisión de Juventud y Deporte dijo que tomaron la decisión pensando en los atletas. “Fue un trámite a favor de los atletas de nuestro pais y que no se pudo realizar en la plenaria anterior por no contar con la cantidad de diputados necesarios para apoyar dicha moción”, añadió Salgado.El dinero deberá invertirse en hospedaje y uniformes de los atletas que viajarán a la cita de Manuagua entre el 3 y el 17 de diciembre.