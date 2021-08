Arévalo también jugará el dobles mixto en el US Open

El tenista Marcelo Arévalo y su compañero Mathéw Middelkoop debutan este miércoles en el dobles masculino del US Open contra los estadounidense Steven Johnson y San Querrey.



Será un nuevo US Open para el jugador sonsonateco que llega motivado a Nueva York luego quedar campeón en el Open de Winston-Salem la semana anterior y por clasificar por primera vez para jugar el dobles mixto.



"Estamos muy contentos y con muchísima confianza. Primero Dios podamos tener un torneo exitoso esta semana en el US Open", recalcó.





Marcelo debió hacer una pausa obligada por una lesión del músculo del bíceps femoral que sufrió en plena participación del Roland Garros 2021 y tampoco jugó el Wimbledon.



"Me siento bien. Las últimas tres o cuatro semanas hemos venido compitiendo a buen nivel, hemos tenido buenos resultados y eso lo deja a uno en una buena posición para llegar al último Grand Slam del año con bastantes partidos jugados, varios de esos ganados. Eso da la confianza para afrontar las competencias grandes que se vienen en nuestra carrera deportiva", dijo el sonsonateco.



DOBLES MIXTOS



Arévalo también hará dupla con la mexicana Giuliana Olmos y jugará la modalidad de dobles mixtos del Grand Slam en territorio estadounidense.



En dobles mixtos, Chelo Arévalo y Olmos se enfrentarán a los estadounidenses Asia Muhammad y Jackson Witrhow.



Otro punto de motivación para la máxima figura del tenis salvadoreño es su nueva mejor posición en el ranking de doble del ATP.



Arévalo pasó esta semana de ser número 39 a 36 en la modalidad dobles del listado mundial.



"Contento con esta nueva actualización del ranking y el hecho de ganar el Wiston- Salem nos deja en una mejor posición y estoy muy contento" dijo.



"Son pasitos que uno va dando hasta llegar a cumplir el objetivo final que es estar entre los mejores 10 del planeta", dijo.