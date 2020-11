Arévalo, a la espera del Masters de París

Marcelo Arévalo apareció esta semana en la casilla número 53 del ranking de dobles de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y está a la expectativa de poder jugar el Masters de París 2020.



Arévalo estaba en el puesto 55 hasta el 26 de octubre y la gira europea le ha permitido mantenerse entre los 60 mejores del mundo en dobles.



Sobre si podrá jugar el Masters de París, Chelo explicó que están como pareja 1 alterna y a la expectativa de que alguna de las duplas no pueda participar y ellos ocuparían ese lugar en el cuadro principal de dobles.



“Estamos de alternos y primero Dios se nos de la chance. Podríamos jugar si alguna de las parejas se lesiona o no pudieran jugar por cualquier circunstancia como un positivo de COVID, que ya sucedió en otros torneos. Nosotros estamos en París, hemos entrenado y estamos a la espera para ver si jugamos el martes o miércoles”, explicó el menor de los hermanos Arévalo desde territorio parisino.



Marcelo ya está inscrito y hasta tiene su respectiva credencial en caso se les dé la oportunidad de jugar.



ASCENSO EN DOBLES



Desde la reactivación del ranking en agosto del presente año, luego de la pausa deportiva por la pandemia de la COVID-19, el tenista salvadoreño subió siete peldaños en dos meses.



La ATP decidió congelar el ranking por la inactividad deportiva y suspensión de los torneos del circuito profesional por lo que Chelo Arévalo se mantuvo la casilla 60 desde febrero hasta agosto.



Arévalo reinició competiciones del circuito profesional con el US Open de Nueva York, el Challenger de Forli, Italia y el Roland Garros.



En el Grand Slam de Francia, Chelo cayó en la segunda ronda (32) ante la dupla del rumano Horia Tecau y el holandés Jean-Julien Rojer.



Después jugó un torneo ATP en la ciudad de Parma, Sardinia y otro en Bélgica.



En el torneo de Parma hizo dupla con el bosnio Tomislav Brkicć y celebró su primer título post pandemia, al vencer en la final al uruguayo Ariel Behar y al ecuatoriano Gonzalo Escobar, para celebrar en dos sets.



Su última competición fue la semana pasada con el ATP 250 Nur-Sultan,en Kazajistán, donde junto a Tomislav Brkićc llegó hasta semifinales.



“Fue una semana positiva en la que ganamos dos partidos ante parejas muy buenas, entonces eso es positivo. Uno siempre siente que puede dar más y te queda ese sabor que pudiste haber ganado, ya que perdimos en dos tie break, pero las diferencias a este nivel son muy pocas”, comentó el tenista originario de Sonsonate en declaraciones al INDES.



“Son puntos importantes que permiten acercarnos a nuestra meta de 2020, que es terminar dentro de los mejores 50 del mundo. Ojalá en los últimos torneos que me quedan pueda conseguir ese empujón para cumplir la meta del año”, dijo.



De no poder competir en el Masters de París Arévalo despedirá el 2020 con en el ATP 250 de Sofía, Bulgaria, que se jugará del 8 al 14 de noviembre. Luego retornaría a Florida.