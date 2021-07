Arathoon mejora posiciones en los Juegos Olímpicos

Enrique Arathoon mejora posiciones. El velerista salvadoreño quedó en el lugar 17 de la segunda regata y fue número 11 en la tercera, ambas disputadas este lunes en el Puerto de Enoshima, sede de la vela en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Después de tres regatas de nueve en fase clasificatoria, Quique Arathoon ocupa por el momento el puesto 20 de un grupo de 35 veleristas que compiten en la modalidad de láser. El salvadoreño suma 28 puntos netos (56 en total).

El abanderado salvadoreño mejoró respecto al primer día de competencia en el que finalizó la regata en el lugar 25º y sufrió una amonestación.

"El viento estaba en dirección de tierra y como ahí hay tanta montaña por eso hay tantos cambios de viento, y mantenerse estable en estas condiciones era clave", comentó el atleta en declaraciones al Comité Olímpico de El Salvador (COES).

Arathoon representa a El Salvador por segunda vez consecutiva en los Juegos Olímpicos. En Río 2016 finalizó en el puesto 24º de la clasificación general con 177 puntos.

"En la última boya me pasaron por el costado, similar a lo que me ocurrió ayer. Estamos trabajando eso, mantener la calma sobre todo cuando nos quedamos sin viento para buscar las opciones rápido. Y en la primera regata también tenía para estar entre los mejores 10, tuve un incidente en la boya, pero el error más grande fue en el último approach, que me quedé centrado, sin viento y ahí perdí mucha distancia con el grupo de adelante. Pero bueno, de eso hay que aprender y mañana otro día más", explicó tras la jornada del lunes.