Arathoon dio su análisis de la participación en Tokio

El velerista salvadoreño Enrique Arathoon brindó ayer una conferencia de prensa vía Zoom en la que habló de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde finalizó en la posición 23 en la modalidad de láser individual masculino.

Arathoon expresó hizo un repaso de cómo se dio su clasificación hacia los Juegos, empezando desde Río 2016, su primera participación en una cita de este calibre, pasando por los Panamericanos en Lima -donde finalizó cuarto- y que le dio la clasificación directa a Tokio.



“A pesar que no fue el resultado que yo quería, empecé liderando, no dejé de luchar y de creer. El último día fue muy sólido, pese a que no tenía chance de entrar por medalla”, explicó.



“Lideré la primera regata y eso me dio la certeza de que tengo el nivel para estar entre los mejores”, añadió Quique.



Ahora, la meta del velerista nacional es París 2024. Dijo que está consciente en que debe mejorar en muchos sentidos y que junto a su entrenador, Javier Hernández, trabajarán en estos tres años para llegar a los Juegos Olímpicos en pleno.



“Vi que la gente que estaba delante de mí se preocupaba por navegar bien, no por ganar y yo quería ganar... eso me apartó del objetivo. Tengo que ir madurando en eso”, aseguró Arathoon.



Por otro lado, su coach, Hernández, manifestó que para el siguiente ciclo olímpico considerarán la posibilidad de incluir en el equipo a un meteorólogo que enseñe a Arathoon a comprender mejor las condiciones del clima.



“Hicimos cosas bien y cosas mal, en otras nos faltó más experiencia y calma. Consideraremos un meteorólogo que le enseñe a leer mejor el viento. Hay que seguir trabajando”, dijo Hernández.