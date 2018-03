Aquí está la cartelera del TLC de la WWE

Tenés que alistar las palomitas y los “snacks” porque este domingo se realizará una nueva edición del TLC (Tablas, Mesas y Escaleras, en español) de la WWE, a partir de las 6:00 de la tarde, hora salvadoreña.

El evento tendrá como sorpresa la re aparición del trío The Shield, formado por Death Ambrosen, Seth Rollins y Roman Reigns, quienes enfrentarán a The Miz, compuesto por Cesaro, Sheamus, Braun Strowman y Kane. Una batalla dispareja pero llena de mucha estrategia.

El programa PPV (paga por ver) se llevará a cabo este domingo 22 y The Shield no aparecía en escena desde 2012. El trío es recordado por eliminar a figuras consagradas de la WWE, como Ric Flair o The Undertaker.

OTRAS PELEAS

El campeonato femenino de Raw también se expondrá en el cuadrilátero. La actual reina de la marca roja, Alexia Bliss, tendrá que verse las caras contra Mickie James, quien luchara a capa y espada por robarle el campeonato a la estadunidense.

Por el Campeonato Peso Crucero, Kalisto enfrentará a Enzo Amore. Además, Asuka enfrentara a Emma en otra batalla femenina y Finn Balor tendrá que subirse al cuadrilátero con el temible Bryatt Wyatt.

La pelea en parejas estará protagonizada por Brian Kendrick junto a Jack Gallagher, para debatir contra Cedric Alexander y Rich Swann.