Antivacunas apoyan con protesta a Djokovic para el US Open

Un grupo antivacunas ha convocado una protesta junto a las instalaciones del Abierto de Tenis de Estados Unidos en Nueva York, en solidaridad con el serbio Novak Djokovic que renunció a participar en el torneo al no poder acceder al país por no cumplir con el requisito de vacunación contra el coronavirus.



Se trata de "Teachers for Choice" (Profesores por la elección), un grupo de educadores que ha participado en numerosas protestas en Nueva York contra el mandato de vacunación impuesto por las autoridades locales a los funcionarios públicos.



La protesta, convocada bajo el lema "Que se ponga fin al requisito de vacunación en los viajes" está prevista para el próximo lunes a las 9.30 de la mañana.



"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a NY para el Abierto de EEUU. Gracias #NoleFam por vuestros mensajes de amor y apoyo. ¡Suerte a los demás jugadores! Me mantendré en buena forma y con estado de ánimo positivo y esperaré una oportunidad para volver a competir. ¡Nos vemos pronto mundo del tenis!", escribió el tenista en su cuenta de Twitter hace dos días.



Djokovic, tres veces campeón en Nueva York y finalista el año pasado, no ha podido disputar la gira americana de 2022, tanto en la apertura como en este cierre de temporada, por su negativa a vacunarse.



El serbio, ganador de 21 'grandes', tampoco pudo disputar el último Abierto de Australia por la misma razón.