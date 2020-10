Annacone cree que Nadal logró en París hazaña deportiva más grande de siempre

"Considerar que ganar trece veces un Slam puede ser de alguna forma un defecto (por el desequilibro con los demás Grandes ganados por Nadal) es una locura. Es más, creo que se puede considerar la hazaña más grande en la historia del deporte. Sobre esto sí se podría debatir, es un logro que no creo que pueda ser batido", afirmó Annacone en una entrevista publicada por el diario italiano "Tennis Magazine".



El entrenador estadounidense opinó que, sin embargo, no tiene sentido preguntarse quién es el tenista más grande de siempre, pues el deporte ha ido evolucionando durante los años.



"Personalmente no creo en el concepto de jugador más fuerte de siempre. Creo que, quizás, se puede hablar del más ganador, quién ha ganado más. Y para hacerlo se puede hablar de Slams, de semanas al frente del ránking mundial, el número de Masters 1.000, las Copas Davis", razonó.



"Creo que los tenistas más grandes han jugado un deporte distinto dependiendo del período de actividad. Nuevas tecnologías, nuevas maneras de entrenamiento, nuevos torneos, rivales distintos, superficies distintas. Estoy convencido de que los mejores jugadores se adaptarían siempre, tanto en el pasado como en el presente", agregó.