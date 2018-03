Amado de Jesús Alvarado se colgó medalla de oro en Nicaragua

El surfista salvadoreño Amado de Jesús Alvarado se consagró hoy campeón en la categoría longboard, en el tercer circuito de surf de Nicaragua, celebrado el fin de semana en la playa Popoyo.

Alvarado se sobrepuso a una fuerte competencia local y con un puntaje de 13.50 se proclamó como el mejor de su modalidad, luego de dominar las condiciones impuestas por la prueba.

“Me siento feliz por este triunfo. Después de venir de Guatemala y llegar a ganar a Nicaragua es muy satisfactorio. La meta es entrenar duro acá en los fogueos para llegar a los Juegos Centroamericanos bien preparado”, expresó el actual campeón centroamericano.

El surfista salvadoreño indicó que el punto determinante para ganar fue la calidad de la tabla con que participó, ya que ello le permitió arrancar con ventaja para terminar en los más alto del podio.

“Como no andaba con mi propia tabla, usé la tabla de un amigo. Le dije que me la prestara y ya había surfeado con ella, ya había competido, y eso me ayudó”, sostuvo el surfista nacional.

ESFUERZO INDIVIDUAL

Por su parte, Karlo Mejía, presidente de la Federación Salvadoreña de Surf (FESASURF), expresó también su satisafacción por el triunfo de Alvarado y aseguró que fue fruto del esfuerzo del tablista nacional.

“Tuvo una participación buenísma. Ha estado practicando nuevas maniobras, porque este fogueo le sirve para seguirse preparando. Lo que queremos es campeonizar en los Juegos Centroamericanos. Ha tenido un poco de dificultades por falta de tabla, pero ha sabido prestar tablas para competir”, reafirmó Mejía.

En los últimos años, Alvarado ha sido uno de los máximos representantes del surf salvadoreño. Hace poco más de un mes el tablista cuscatleco se proclamó también campeón de longboard en el Circuito Nacional de Guatemala.

Además de Alvarado, en tierras nicaraguenses participaron unos 10 surfeadores nacionales. Entre ellos se encuentran Brian Pérez, Manuel Rivas, José González, Alonso Portillo, Cristian Amaya, Kevin Mejía y Christopher Sánchez.