Alfa Karina volverá a intentar conquistar el Everest

“Sé a lo que voy, sé a lo que me voy a enfrentar. Estoy mejor preparada que el año pasado, física y mentalmente”. Alfa Karina Arrué emprendió el pasado miércoles su travesía rumbo a Nepal, haciendo escala en Miami (Estados Unidos) y Doha (Catar) antes de llegar a su destino e iniciar su segundo intento de conquistar la cima del Monte Everest.

Firme en sus convicciones, segura de que puede lograrlo y esperando que el clima sea benevolente, la salvadoreña echó en su maleta todos los mensajes positivos que recibió en los últimos días previos a su viaje. “Estén seguros que en mi mochila vamos todos”, aseguró.

El reto es enorme. El año pasado, Alfa se quedó a 800 metros de la cima, pero el clima le impidió subir. Estuvo muy cerca. A su regreso dijo que lloró cuando descendía de la montaña, pero el viento y el frío eran tan tenaces que decidió, al final, no tentar a la suerte y regresó con la espinita de estar tan cerca, pero a la vez tan lejos.

Con la convicción de regresar, solo pisó tierra salvadoreña y comenzó a entrenar. Su primer viaje, después de su retorno de Nepal a finales de mayo, fue en Costa Rica. En adelante ya no paró. A través del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) intensificó sus entrenos de altura.

Estuvo en Ecuador, Chile, Colombia, Guatemala, Bolivia y México. En todos aprendió técnicas de escalada en terrenos similares a los del Everest. Quizás su mayor experiencia la adquirió en la Escuela de Alta Montaña y Alpinismo de Ecuador.

“Adquirí un montón de conocimiento técnico que necesito para, espero que no, si hay un problema con el sherpa. Sé cómo poder sobrevivir si caigo en una grieta, de cómo poder autorescatarme si no hay nadie que pueda auxiliarme, en fin, un conocimiento técnico que es súper importante para retornar al Everest. Ahora ya tengo la confianza de que puedo sobrevivir y que podría bajar de esa montaña o llegar a un punto de rescate si me llego a quedar yo sola”, explicó.

Toda esa experiencia se sumó a su conocimiento. El INDES le dio luz verde para apoyarle en su segundo intento. La institución desembolsó 60 mil dólares que cubre seguros, boletos aéreos, implementos deportivos, comida y otros costos que se requieren al llegar a Nepal, como el permiso para escalar la montaña.

“¿Nervios? Los normales. Ya tengo la experiencia, he entrenado mucho, pero está la incertidumbre del clima, pero rogándole a Dios que se dé... tengo mucha fe”, dijo la salvadoreña.

NUEVOS RETOS

Arrué llegó a Nepal el pasado viernes. El domingo viajó a Lukla (Nepal), donde estará por 10 días, para que el día 13 viajar al campamentos base.

Ya ahí, la salvadoreña y el resto de la expedición estarán aclimatándose al ambiente haciendo sus entrenamientos y las rotaciones entre el campamento 1 y 3 con el objetivo de llegar al 4, que está más cerca de la cima.

De acuerdo con los informes que recibió la salvadoreña, habrá tres ventanas de buen clima. La primera entre el 8 y 10 de mayo; la segunda, el día 20 y la última, tres días después, es decir, el día 23.

Entre los planes de Alfa está hacer el intento de cumbre en la primera ventana. “Mi viaje a Colombia (previa a Nepal) fue muy introspectivo. Me reconecté con la montaña, con la naturaleza. Le pedí a la montaña que me ayudara a llegar a la cima”, aseguró.