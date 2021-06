Alfa Karina: "Después del Everest soy otra persona"

La montañista Alfa Karina Arrué confirmó en el Güiri Güiri al Aire su regreso a El Salvador para este jueves luego de su aventura por tratar de llegar a la cumbre del Monte Everest.

Arrué rompió una marca personal y se convirtió en la primera salvadoreña en alcanzar los 8 mil metros sobre el nivel del mar.

"Vengo así medio destrozada", comentó entre risas Alfa Karina y desde Sao Paulo en un retorno que incluye tres días de escala. Está feliz de volver a escuchar el acento salvadoreño, dijo.

"Voy a descansar y hacerme exámenes médicos y chequeos porque vengo así medio destrozada. Ya me habían dicho amigas que habían hecho el (ascenso) Everest, después del Everest vas a ser otra persona, totalmente", expresó la montañista

"Es increíble la experiencia y no sé si voy a poder explicarlo con palabras, pero es una experiencia, realmente, de vida, aleccionadora de vida, de crecimiento personal y deportivo. Es tanto impacto y a la vez algo tan grande e inmenso. Si soy otra", explicó Arrué.

La salvadoreña, quien es abogada y notaria de profesión, comenzó esta aventura el 22 de marzo con su viaje hacia Katmandú para finalmente instalarse en el campo base para su ascenso al Everest que es la superficie más alta de la Tierra, con 8,848 msnm, ubicada entre China y Nepal.

Sobre uno de los pasajes más duros en su ascenso al Everest, Alfa karina mencionó que "como montañista, como deportista quizá el vencer el miedo, es un deporte extremo, obviamente, ya les había contado la experiencia que había pasado, pero son como miedos controlados y la gran diferencia en Everest es que no se pueden controlar, son riesgos que uno depende totalmente del entorno, no es como en otro tipo de montaña, uno lo controla. Enfrentar eso y tener el valor y resistencia a seguirlo haciendo porque estás ahí, eso fue lo más difícil".

Arrúa también dio detalles de algunas zonas del Monte Everest y cómo transformó su miedos en valor.

"Todo el terreno es tan peligroso, lleno de cuerdas y en todo el terreno cualquier caída es mortal, cualquier error se vuelve mortal. Ya había enfrentado partes así pero no toda una montaña, es tan gigante pero toda la montaña es así", comentó la montañista.

"Están escondidas bajo el camino las grietas inmensas y el día que uno de los sherpas falleció fue por eso porque la tormenta estaba tan fuerte que se perdió el camino y él se salió medio metro y cayó 30 metros en una grieta. Todo el terreno es sumamente difícil", enfatizó.

Sobre los sherpas dijo que "ellos pasan su vida en los Ocho miles y son originarios de ahí, son como nuestros ángeles guardianes, ellos son lo que conocen el camino, saben por dónde hay menos riesgo".

Alfa Karina no descarta volver al Monte Everest y volver a experimentar esa adrenalina. 'Cuando estaba en el campo 4 y pasaban las horas y la tormenta no bajaba mi primera reflexión fue decirle a la montaña gracias por haberme dejado llegar hasta ahí y le pedí que por favor me permitiera volver. Solo un montañista puede entender la necesidad de volver, esa necesidad de estar allí".

Otro momento que Karina recuerda aún es cuando la sorprendió un ciclón en plena escalada. "La parte que fue más dura fue cuando entró la tormenta al Everest, después me di cuenta que era un ciclón, yo estaba escalando esa pared de Lhotse que es inmensa, yo iba por la mitad y si me detenía en menos de cinco minutos iba a morir congelada por la fuerza de la tormenta y pensaba quiero volver porque necesito estar con mis hijos", agregó.