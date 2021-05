Alfa Karina Arrué se despide del Everest con la promesa de regresar

Karina Arrué inicio su regreso a casa con muchos sentimientos encontrados. En su descenso del monte Everest, una de las cumbre más altas del mundo, a la que hombres y mujeres desafían cada año.

Una expedición y una aventura en el Everest es una experiencia única para los alpinistas y montañistas de todo el mundo. Karina, no es la excepción y aunque esta vez no logró alcanzar la cumbre, rompió una marca personal y se convirtió en la primera persona de El Salvador en alcanzar los 8 mi metros de altura, sobre el nivel del mar.

"Tenía toda la intención de hacerlo. Me sentí física y mentalmente fuerte, pero el clima era demasiado malo. Si seguía intentando con esa ventana de clima podía perder los dedos de mis manos o de mis pies, mi nariz o incluso mi vida.”, dijo Karina en una entrevista para La Prensa Gráfica a su llegada a Kathmandu.

Durante todo el camino de descenso Alfa Karina lloró porque no pudo alcanzar la cumbre en este primer intento; pero como buena montañista que acepta los deseos de la montaña, aceptó que está vez El Everest no le permitiría llegar.

"Cuando estaba bajando, estaba muy triste, y bajé llorando todo el camino. Una vez en el campamento base, me sentí mejor, y comencé a reflexionar, que debería volver y hacer esa cumbre. Esta vez la montaña no me lo permitió y si espero tener la oportunidad de regresar.”, dijo la atleta salvadoreña.

Cada año, cientos de montañistas llegan a Nepal para besar al Everest. Solo unos pocos triunfan. Algunos pierden la vida en el intento y el camino hacia la cima. Otros no corren con suerte regresan a casa con las manos vacías, pero con muchos recuerdos escalofriantes y emocionantes de Namche, Kalapathar, el Pase de Khumbu y otros parajes.

Arrué abandonó sus sueños para conquistar el monte Everest, en este primer intento debido al mal tiempo y después de alcanzar los 7200 metros. Logró llegar al campamento base 3, en donde aguardó un día y lo intentó de nuevo para ascender, pero no podía continuar.

Sin embargo, Karina como los más valientes alpinistas que retan a esta cumbre alcanzó lo que muchos no han logrado: romper el miedo a intentarlo y a salir de su área de confort.

“Mis pensamientos cuando iba subiendo no eran que no iba a lograrlo. Sino que si subía con óxigeno o no. En el primer intento nos atrapó una tormenta; después la siguiente semana lo intenta y la tormenta era muy fuerte y pensaba voy a llegar hasta donde Dios me lo permita.”, dijo Arrué antes de dejar Kathmandu.