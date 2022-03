Alfa Karina Arrué iniciará segunda expedición al Everest

El próximo 30 de este mes, la montañista Alfa Karina Arrué emprende un nuevo viaje a Nepal para su segunda expedición al Everest. Desde que regresó de su primer intento, el año pasado, la salvadoreña no detuvo sus entrenamientos, pues estaba segura que iba a regresar.

Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, Arrué manda un mensaje contundente a las niñas y mujeres del país, alentándolas a que cumplan sus sueños e inspirándolas a lograrlo, pese a las adversidades y los obstáculos.

¿Cómo se ha preparado en los últimos meses para volver al Everest?

Estuve en Bolivia yendo a entrenos técnicos, escaladas en paredes de hielo, también estuve en Ecuador en la Escuela Alpina de Alta Montaña aprendiendo todas las técnicas de autorescate, con el objetivo de ser autosuficiente en condiciones extremas en la alta montaña o con problemas como avalanchas y derrumbes. Aprendí técnicas de escalada en hielo en Ecuador, también estuve en Chile haciendo entrenamiento de altura. Ahora estoy en Colombia haciendo entrenos de altura.

¿Cómo fue la experiencia en la Escuela Alpina?

Adquirí un montón de conocimiento técnico que necesito para, espero que no, si hay un problema con el sherpa. Sé cómo poder sobrevivir si caigo en una grieta, de cómo poder autorescatarme si no hay nadie que pueda auxiliarme, en fin, un conocimiento técnico que es súper importante para retornar al Everest. Ahora ya tengo la confianza de que puedo sobrevivir y que podría bajar de esa montaña o llegar a un punto de rescata si me llego a quedar yo sola.

Anímicamente, ¿cómo se siente con su regreso al Everest?

Desde que puse un pie en El Salvador y desde que Yamil Bukele (presidente del INDES) me ofreció la ayuda para poder volver los ánimos han estado al 100. Todo el año ha sido sin parar, he tenido un año de puro entreno, solo me tomé un par de semanas de vacación para dedicárselos a mi familia y de ahí todo ha sido de entreno para mantener la condición necesaria para un reto tan grande como este. Anímicamente me siento superbién, técnicamente igual, ahora ya tengo más conocimiento de cuándo fue la primera vez.

El 30 de marzo, Alfa Karina Arrué emprende un nuevo viaje a Nepal para su segunda expedición al Everest. Foto: Julio Umaña.

El clima afectó la expedición el año pasado, ¿cómo se lidiará con eso este año?

Estamos preparados por si vuelve a suceder lo de las tormentas. Normalmente en mayo, que es la única época del año, solo hay dos semanas de buen clima para poder ascender a la cumbre, pero ese año en esas dos semanas no hubo buen clima. El cambio climático no está afectando, el monzón que es en junio se adelantó, pero eso ahora se están tomando medidas. Habrá un grupo especial de sherpas que se irán antes que nosotros, porque el año pasado que llegamos todo estaba destruido, no pudimos tomar agua, ni comer, estábamos en la zona de la muerte y sin protección, ahora se manda un equipo antes porque si está todo destruido ellos levantarán el campamento y cuando nosotros lleguemos podamos tener al menos la comida y el agua.

¿Tiene miedo?

No... Sé que debo tener precaución, sé que tampoco tengo que irme a morir, no se trata de eso, pero sí tengo la fuerza, el deseo y la voluntad que esta vez llegaré a la meta.

¿Se ha planteado la posibilidad de que no se cumpla el objetivo?

Es algo que se plantea, lo pienso, es durísimo… porque si es algo que se sale del control de mis manos, ni modo, uno tiene que resignarse, porque antes de ir al Everest yo decía ‘no importa, llego y ahí me quedo en la montaña’, pero esa fue una de las lecciones que me dio el Everest y dije no, quiero disfrutar mi vida, a mis hijos, llegar a anciana y morir en una cama caliente en mi casa, no quiero quedarme en la montaña. Todo lo que sea posible, sin arriesgar mi vida, lo voy a hacer.

Hay mucha expectativa de las personas con su regreso. ¿Se siente presionada?

Hubo un momento en este año en que me sentí presionada y también me sentí mal porque hay gente, no son muchos, que hacen comentarios negativos, feos, pero también hay muchísima gente que me escribe, me da ánimos. Lo que hice fue alejarme de las redes (sociales) tratar de que no me afectara, porque yo decía ‘como es posible que ataquen a alguien que quiere hacer algo bueno por el país’. Ahora, simplemente, lo ignoro.

¿Qué les diría a las personas que siempre le apoyan?

Primero quiero que sepan que en la mochila vamos todos, no solo yo, en mi mochila vamos todos los salvadoreños, principalmente las niñas y mujeres salvadoreñas. Mi objetivo principal es inspirar a la mujer salvadoreña y a las niñas a que no tengamos miedo, a que seamos valientes, a que tengamos metas elevadas, pero también a todos mis compatriotas decirles que somos capaces de lograr nuestros sueños, pero que hay que trabajar por ellos, no caen del cielo. Toda meta, todo sueño se cumple si trabajamos por ellos. Con todo mi orgullo quiero llegar y poner esa bandera por primera vez en el punto más alto del planeta. Tengan la seguridad que lo hago por amor a mi país.