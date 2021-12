Alfa Karina Arrué: Pasión por las alturas en el 2021

Este año fue uno de los más intensos para la montañista Alfa Karina Arrué. En marzo tomó una decisión que cambió su vida por completo. Decidió, luego de una intensa e infructuosa lucha por conseguir fondos, hipotecar su casa para costearse el viaje a Nepal e intentar hacer cumbre en el Everest.

“¿Cómo hice para costear el viaje a Nepal? Pues hice un préstamo hipotecario… Hipotequé mi casa para poder hacer cumbre en el Everest. Si no lo hacía, me iba a arrepentir”, dijo en aquella ocasión. Esa decisión fue el inicio de una aventura que estuvo llena de peligros, pero también de enseñanzas, según dijo luego la montañista nacional.

La aventura comenzó el 22 de marzo, haciendo escala en Panamá, luego en Brasil y por último en Doha (Catar) para llegar a Katmandú, la capital de Nepal. Armada del mejor equipo para soportar las condiciones más inhóspitas del planeta, Alfa inició su ascenso el 6 de abril pasando por varias localidades, como la aldea Phakding, hizo una caminata por la Zona de Sagarmatha y la aldea Dingboche, lugares donde comenzó el proceso de adaptación a las alturas y al clima.

Ya entre el 12 y 13 de abril, la salvadoreña pasó su primera noche en el campamento base, a temperaturas de -27 grados centígrados. Se venía lo más duro, comenzar el ascenso sobre un terreno complejo y peligroso.

Uno de los desafíos más duros fue la cascada de Khumbu, haciendo rotaciones entre los campamentos 1, 2 y 3 a diferentes alturas, para acostumbrar al organismo a esas condiciones extremas.

El 12 de mayo, Alfa se convirtió en la primera persona salvadoreña en superar los 7,000 metros sobre el nivel del mar (msnm). El objetivo estaba más cerca, pues llegando al campo base 4, la cumbre del Everest se hacía realidad, pero el clima siempre jugó en contra para la salvadoreña, que tuvo que posponer el ascenso y los casos positivos de Covid-19 en el campamento base.

Para el 16 de mayo, Arrué comenzó la ruta de ascenso. Junto a su sherpa (guía y apoyo para los montañistas en el Everest) durmieron una noche en el campamento 4 bajo condiciones desafiantes y sumamente peligrosas. Incluso, en la tienda de campaña se alojaron cinco personas, cuando solo caben dos.

De nuevo cuenta, el clima fue el principal enemigo de la montañista y evitó que hiciera cumbre. En el campamento 4 los vientos no permitieron la hazaña. “Yo insistía que a qué hora iríamos a la cumbre, pero llevábamos ya casi 24 horas sin comer, sin tomar agua, estaba deshidratada, de donde iba a sacar energías y yo no me había puesto a pensar en eso, estábamos en la Zona de la Muerte, ya casi se iba a cumplir el término en que las células se empiezan a descomponer y el sherpa me dijo: ‘si vamos y logras sobrevivir, vas a bajar sin nariz o sin dedos (de manos o los pies)’, así que ahí dije, ‘ok, voy a bajar’. Decir esas palabras ha sido lo más difícil, la decisión más difícil de mi vida”, dijo en una entrevista Arrué a este medio días después de regresar.

IRÁ DE NUEVO

Cuando regresó al país desde Nepal, fueron pocos días de descanso que se tomó Alfa. Visitó las montañas de nuestro país y viajó a Costa Rica. Desde que llegó dijo que volvería al Everest y comenzó de nuevo su preparación para este nuevo reto para el próximo año, esperando que haya ventana de buen clima.

En agosto, Arrué comenzó con su preparación de lleno para volver a Nepal con el Reto Alfa Volcán Ilamatepec, que consistió en hacer ascensos diarios durante seis días para completar los 10,000 metros de desnivel positivo (todos los metros que acumule subiendo). En total, hizo cumbre en el volcán 23 veces.

Luego de eso, la montañista viajó a Bolivia a hacer cumbre en cinco montañas con características similares al Everest (piedra y hielo). Escaló el Nevado de Sajama con una altura de 6,542 msnm, el Pequeño Alpayo (5,320 msnm), Cabeza de Cóndor, La Cima del Macizo de Condoriri (4,648 msnm), Huayna Potosí (6,088 msnm) y Illimani, Cordillera Real (6,439 msnm).

Tras su aventura por Bolivia volvió a hacer un reto similar en las montañas de Metapán y luego viajó a Ecuador, donde está fogueándose. Para el próximo año la meta es hacer, de acuerdo a la su planificación, algunas cumbres en México y alistarse para el Everest.

“Me alegra ser una inspiración para niñas y mujeres. Ese es mi objetivo. Quiero que sepan que todo lo que uno se propone se logra con trabajo y esfuerzo”, dijo Arrué.