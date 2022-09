Alfa Karina Arrué: “Mi objetivo era representar a mi país”

Alfa Karina Arrué se convirtió en mayo de este año en la primera persona de El Salvador en conseguir hacer cumbre en el Monte Everest. Por tal hazaña, Arrué fue reconocida por la Asamblea Legislativa del país como Hija Meritísima de la República.



“Me siento sumamente agradecida y honrada con la Asamblea, pero también honrada de poder representar a mi país, a mis compatriotas y principalmente a la mujer salvadoreña”, indicó.



La montañista comentó que su objetivo al escalar la cima más alta del mundo era representar al país y agregó que nunca pensó en que recibiría reconocimientos por escalar el Everest.



“No (risas), o sea mi objetivo era cumplir mi récord como montañista y poder inspirar a mis compatriotas y representar a mi país, y realmente es algo muy bonito el que me hayan reconocido esto. Nunca lo hice pensando que voy a recibir reconocimientos, pero realmente se siente muy bonito y me siento muy agradecida”, expresó.



Alfa Karina ya piensa en su siguiente objetivo, y es que este domingo empezará sus entrenamientos en Nepal para prepararse para subir a la cima de la K2, la montaña más peligrosa para escalar y la segunda más alta del mundo.



“Justo el domingo salgo para mi siguiente entreno a Nepal porque mi siguiente reto es el K2, que es la montaña más peligrosa del planeta, y si logro cumplir este reto sería la primer montañista centroamericana, entonces ganaría un nivel regional y espero ser la primera y ser salvadoreña”, comentó.



La originaria de Santa Tecla se despidió mandando un mensaje a las niñas y mujeres de El Salvador, señalando que pueden cumplir con lo que se propongan.



“Que sean valientes, que no tengan miedo de ensuciarse, que no tengan miedo de hacer cosas nuevas, que tengan mucho coraje y que son capaces de cumplir lo que se propongan”, concluyó.