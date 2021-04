Alfa Karina: A pocos días del ascenso

Luego de seis años de lucha por cumplir su sueño, la montañista Alfa Karina Arrué está a punto de comenzar el ascenso al monte Everest, la cima más alta de la Tierra. Durante estos días, la salvadoreña ha pasado por varias aldeas para adaptarse a las bajas temperaturas y prepararse para lo que le espera.

Ayer (jueves) Alfa estuvo en Dingboche, una aldea ubicada en el valle del río Imja al noroeste de Nepal, y que está dentro del Parque Nacional de Sagarmatha, a 4,530 metros sobre el nivel del mar (msnm).

En las fotografías que compartió en su página en Facebook, Arrué tuvo la vista del Everest y de otras montañas como Ama Dablam (que significa el “collar de la madre y de la perla) a 6,812 msnm; Lhotse (pico sur, en tibetano), la cuarta montaña más alta de la Tierra a 8,516 msnm; y Nuptse, que se halla en la región de Khumbu, a dos kilómetros del Everest y cerca de la frontera con China.

“Inexplicable la belleza… trato que puedan compartir conmigo este camino a las puertas del cielo. Gracias por todas sus oraciones, realmente puedo sentirlas”, escribió Arrué en Facebook.

Y es que a medida que Alfa vaya ascendido por las aldeas más cercanas al campamento base, la comunicación será más escasa, debido al costo de la misma y la señal.

De acuerdo a información que proporcionó el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), para este día (viernes) Alfa ya estará en otra aldea a 5,000 metros y se prevé que el sábado ya esté en el campamento base, donde permanecerá cinco días.

Durante esos cinco días, Alfa se desplazará en la montaña, subiéndola y bajándola entre alturas de 6 mil y 7 mil metros para ver cómo reacciona su cuerpo en la oxigenación, pues en altitudes extremas se corre el riesgo de una hipoxia (deficiencia de oxígeno en la sangre). Sin embargo, según la información del INDES, Arrué ha reaccionado muy bien en ese detalle. Se espera que Alfa inicie el ascenso entre el 11 y 12 de abril.

UNA PASIÓN

Alfa Karina lleva años preparándose para hacer cumbre en el monte Everest. Escaló volcanes en el país y en los demás de Centroamérica y México; también en Sudamérica hizo cumbre en Los Andes y Aconcagua. A nivel mental, dijo antes de su viaje, estaba en forma para este reto, el mayor de su vida.

Pero llegar hasta acá para cumplir su sueño no fue fácil. Por años gestionó con empresas ayuda para costear el viaje, el equipo y la logística, pero no hubo frutos. Así que a inicio de 2021 decidió hipotecar su casa para pagar lo más esencial y el INDES le brindó ayuda en el resto.

“Si no lo hacía, me iba a arrepentir. Prefiero pagar la hipoteca de mi casa que pasar toda mi vida arrepintiéndome de no haberlo hecho… No quiero pasar frustrada por no haber cumplido mi sueño”, dijo Arrué antes de su viaje.