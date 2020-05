Alejandro Jurado recolecta víveres para familias de Mejicanos 

El karateca nacional, Alejandro Jurado, inició una recolecta de víveres para ayudar a 50 familias afectadas por la crisis sanitaria del COVID19 de la comunidad Montreal en el municipio de Mejicanos.

El campeón nacional en los 67 kilogramos entregó por primera vez los insumos el pasado martes y piensa volver la próxima semana con más ayuda.

Jurado trabaja en el Centro de Desarrollo Infantil de la comunidad Montreal y por medio de la comunicación que tiene con los habitantes de esa zona, es que se dio cuenta de la necesidad que tienen.

"Trabajo en el CDI de la comunidad como profesor de Karate, profesor de educación física y como auxiliar contable, ahí hay más de 50 niños que representan a 45 familias, recibimos mensajes de que algunos no habían recibido la ayuda que otorgó el gobierno de los $300, que no les ha llegado la ayuda. La Montreal es una comunidad donde viven hasta cinco personas por casa y la mayoría trabaja en el sector informal, hubo un momento en donde nuestras compañeras y yo nos sentimos impotentes, entonces decidí tomar la iniciativa y buscar ayuda por mis redes sociales", dijo Jurado.

El kumite nacional asegura que su llamado en las redes sociales impactó y empezó a recibir ayuda de parte de sus amigos, compañeros, familiares y conocidos.

Alejandro, junto a sus compañeras del CDI fueron a entregar víveres el martes pasado gracias a un aporte que recibió de un amigo que por el momento se dedica a recolectar insumos básicos para las familias damnificadas.

"Mandé un mensaje a Moises Umanzor, que es el encargado de la página "ES por vos", en donde ellos también me están ayudando a recolectar víveres para las personas, Moises me dijo que me iba a ayudar y el lunes fui a traer 46 bolsas con víveres", dijo el atleta.

Tras la primera entrega de víveres, el atleta está consciente de que la ayuda no es suficiente, por eso, el karateca está recolectando nuevamente insumos básicos para realizar una segunda entrega.

"Empecé a recoger víveres por Soyapango, Ciudad Delgado, Apopa, Los Planes, Mejicanos, Ayutuxtepeque y la verdad es que estoy impactado, no pensé en tener tanto apoyo. El martes entregamos víveres a 50 familias con lo que me dio mi amigo Moises, pero esperamos regresar la próxima semana, porque las bolsas que entregamos no son lo suficientemente grandes para alimentar a una familia por varias semanas", dijo Alejandro Jurado.