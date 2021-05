Alcalde de Santa Tecla: “No me he reunido con nadie del comité organizador”

El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores contradijo las declaraciones que brindó el pasado miércoles el aún presidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos Santa Tecla 2022, Guillermo Mirada, quien dijo que el funcionario les había insultado en una reunión sostenida el pasado 3 de mayo.

“No me he reunido con estas personas, no las conozco. No sé, a lo mejor se confundieron de persona o no se han dado cuenta que hay nuevo alcalde en Santa Tecla… ahora hay nuevo alcalde en Santa Tecla, se llama Henry Flores”, dijo Flores hoy.

Miranda sostuvo que en una reunión, Flores les insultó, lo que provocó que él y otros siete miembros del comité organizador de los Juegos Centroamericanos presentaran su renuncia de forma inmediata.

Miranda continuará como presidente del comité hasta este sábado, pues dijo que aún debía resolver asuntos administrativos.

Flores insistió que con la única persona que se ha reunido para hablar de los Juegos Centroamericanos es el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele.

“Tengo información que hay empleados en la directiva del comité organizador de los Juegos Centroamericanos, no me he reunido con ellos. He pedido información en la alcaldía (Santa Tecla) de si hay algún documento referente a los Juegos, pero no hay absolutamente nada”, detalló el funcionario.

Flores explicó que le ha solicitado al presidente del INDES “que me explique cómo es que funcionan los Juegos y cuál es el nivel de inversión. Yo no tengo ningún documento de respaldo que me indique algo de los Juegos Centroamericanos”.