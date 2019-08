Adriana Escobar, atleta de remo, muestra su descontento tras participar en Lima

La atleta de remo Adriana Escobar, segunda en la final B de la modalidad de par cortos peso ligero de los Juegos Panamericanos de Lima, mostró su frustración y su descontento luego de competir en el evento regional y por la falta de apoyo, a su juicio.

La salvadoreña utilizó su cuenta de Twitter para revelar algunos detalles de su complicada clasificación a Lima, no sin antes iniciar con una autocritica a su desempeño en la justa internacional.

"Terminaron los Juegos Panamericanos y el resultado fue tan malo que vengo súper decepcionada que no logré hacer algo mejor. Decepcioné a mi entrenador, a mis amigos, a los salvadoreños, personas que creyeron en mí, y a la más importante: a mí misma", señaló.

De igual forma, indicó que no recibió apoyo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) durante su proceso de clasificación a Lima, evento en el que finalizó en el quinto puesto de la final rumbo a Panamericanos.

Terminaron los juegos panamericanos y el resultado fue tan malo que vengo súper decepcionada que no logre hacer algo mejor. Decepcione a mi entrenador, a mis amigos, a los salvadoreños, personas que creyeron en mi, y a la más importante: a mi misma. pic.twitter.com/P9EGvdYE2B — adriana escobar (@adrianael) August 15, 2019

"¿Y saben qué? Clasifiqué... el primer día de competencia clasifiqué y yo no podía creer como yo, Adriana Escobar de El Salvador, atleta de la Federación de remo, con cero presupuesto del INDES, únicamente con ayuda del COES (Comité Olímpico de El Salvador) había clasificado... ¡Sobre potencias!", agregó en una serie de tuits explicando su situación.

"EN MI FEDERACIÓN NO TENEMOS AGUA"

Adriana hizo énfasis en las necesidades que hay en su federación, al reafirmar que "yo necesito el apoyo de INDES para poder estar a la par de mis contrincantes, que tienen centros de alto rendimientos, giras europeas, etcétera".

También reclamó que en la federación de remo no cuentan con servicio de agua potable: "Las personas se enojan que los deportistas piden mejores condiciones. Pero es que las necesitamos urgentemente. En mi Federación no tenemos ni agua porque no funciona la cisterna. Hemos pasado pidiendo ayuda a quien sea que nos ayude con esto".

Asimismo, reclamó que incluso los atletas deben hacer labores de limpieza luego de sus entrenamientos. "Yo esa medalla no la quería para pedir dinero. La quería para arreglar esa cisterna, para que llegue alguien a limpiar el jardín de la federación, que nos ayude a que nuestra federacion esté más limpia. Con mis compañeros y entrenador hacemos esto, pero cansa".

"Así que yo, de la manera más atenta, espero que Yamil Bukele llegue a mi federación para que conozca la realidad en cómo yo logré clasificar a los Panamericanos. Yo personalmente le enseño lo increíble pero olvidada que es mi Federación", agregó.