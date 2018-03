Abigail Clarke, afectada por pelea entre Mayweather y McGregor

Before the night began ?? thank you @dailymail A post shared by Abigail Clarke (@abigail_clarke) on Jul 7, 2017 at 11:21am PDT

La novia de Floyd Mayweather Jr., la modelo y estrella de televisión británica Abi Clarke, ha sido fuertemente acosada por los seguiddores del luchador irlandés Conor McGregor, según informaciones de "Daily Star".La pareja tenía su relación en secreto desde 2016, pero hace unos días salió a la luz y desde entonces los ataques contra Clarke no han cesado.La joven fue acosada verbalmente y el pasado jueves unos desconocidos lanzaron a través de una ventana de su casa un ladrillo. Por fortuna Clarke no se encontraba en el momento, por lo que no sufrió ningún tipo de daño.Las informaciones del "Daily Star" revelaron que el ladrillo contenía un fuerte mensaje con la leyenda "Fuck the Maywathers" (Que jodan a los Maywathers), dirigido a ella y su pareja."iEres una suelta!", "¡P*** de plástico!", o "¡Maywather va a morir!" han sido algunas de las frases que la inglesa ha tenido que aguantar mientras pasea por la calle.Según el "Daily Syar", Clarke está "muy afectada y en estado de shock por todas las situaciones que está pasando".Si no la conocías, ella es la novia de Mayweather: