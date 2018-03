A un basquetbolista neozelandés se le salió un ojo en pleno partido

El alero neozelandés Akil Mitchell recibió un fuerte encontronazo en su ojo izquierdo durante el partido que disputaba su equipo, el New Zealand Breakers ante el Cairns, y por un instante, se le salió de la órbita, temiendo lo peor en ese momento y sobre la pista de juego.El general mánager del equipo, Dillon Boucher, confirmó luego que Mitchell había podido conservar el ojo cuando se temía lo peor. “Se encuentra descansando y podemos confirmar que no ha perdido la visión en ese ojo”, dijo. “Si que ha sufrido una lesión, pero no es tan importante como en un principio se temía”.