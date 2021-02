A Zach LaVine le dijeron que jugar en la NBA era algo irreal

Paul LaVine, padre de Zach LaVine, máximo anotador de los Chicago Bulls en la actual temporada, recordó que el maestro de cuarto grado de su hijo le dijo que tuviera una meta más realista que jugar en la NBA. El comentario del educador se originó después de preguntarle al alumno sobre su sueño.

“Un maestro de cuarto grado le preguntó qué quería ser y este respondió una estrella de la NBA. El maestro le dijo que escribiera algo más realista. Mi esposa y yo fuimos a la escuela y le dijimos que ese era el sueño de nuestro hijo, que no lo arruinara”, comentó el padre Zach LaVine para el sitio web de la NBA.

Ese mismo niño de cuarto grado superó ayer a Michael Jordan en un registro histórico de los Chicago Bulls. Zach LaVine se convirtió en el primer jugador desde Michael Jordan en anotar 120 puntos en tres juegos. El actual escolta de los Bulls logró el récord en la pasada victoria ante los Hornets, donde registró 46 puntos 7 rebotes y 4 cuatro asistencias.

El padre de Zach motivó siempre a su hijo a trabajar para alcanzar sus sueños. “Persigue tu sueño y no dejes que nadie te diga lo contrario. Trabaja duro y obtendrás los resultados. E incluso si no lo logras, no puedes bajar la cabeza porque diste todo lo que pudo”, fueron las palabras de Paul LaVine a su hijo.

Zach hizo realidad su sueño en Draft del 2014, cuando fue seleccionado por los Minnesota Timberwolves en el puesto 13. Cuando fue elegido por su primer equipo de la NBA, su madre cosió en la parte interior de su saco la frase: "No dije que sería fácil; solo dije que valdría la pena".

LaVine es reconocido por ser uno de los mejores definidores en volcadas en la NBA. Su gran capacidad de salto vertical y potencia para ir al aro lo llevó a ganar el Concurso de Clavadas en el 2015 y 2016.



Actualmente el jugador de 25 años de edad es el líder encestador de los Chicago Bulls y quinto en la liga con un promedio de 28.2 puntos por encuentro. Es de resaltar que desde su llegada a Chicago en junio de 2017, ha asumido el rol de líder y estrella de su equipo.