Los Mavericks, con Doncic y Porzingis, fueron demasiado para Harden

Las ausencias de dos de las tres estrellas de los Brooklyn Nets fueron aprovechadas por los Dallas Mavericks que no tuvieron problemas para imponerse a domicilio (98-115) con el base esloveno Luka Doncic, de nuevo, como líder de su equipo.



Los Nets se presentaron en su campo del Barclays Center sin sus estrellas, el alero Kevin Durant y el base Kyrie Irving, ambos lesionados, mientras que los Mavericks llegaban reforzados con la incorporación del pívot letón Kristaps Porzingis, recuperado de sus dolencias físicas.



Fue todo lo que necesitaron los Mavericks porque Doncic estuvo en su línea de jugador estrella y líder que aportó 27 puntos con siete asistencias y seis rebotes. A ello se unieron los 18 tantos de Porzingis que resultaron decisivos en el marcador final.



Doncic, que este domingo cumple 22 años, anticipó su celebración con un triunfo al que contribuyó también el alero Tim Hardaway Jr., que aportó 13 puntos.



Los Mavericks no solo se llevaron la victoria del Barclays Center sino que también pusieron fin a la racha de ocho triunfos consecutivos que tenían los Nets (22-13), que no pudieron aprovechar la derrota sorpresa de los Sixers de Filadelfia para haberse convertido en nuevos líderes de la División Atlántico y de la Conferencia Este.



Esta vez la única estrella que pudieron alinear los Nets fue el escolta James Harden, que consiguió 29 puntos, siete rebotes y seis asistencias.



Durant se perdió su séptimo partido consecutivo por lesión en una pierna e Irving se recupera de una operación en el hombro derecho.