Los Denver Nuggets derrotan a los Rockets con triple doble de Jokic

Nuggets y Rockets eran dos de los tres equipos en la Conferencia Oeste que no habían ganado un partido hasta hoy. Los Denver Nuggets, donde milita el base argentino Facundo Campazzo, eran el penúltimo equipo de la tabla, tras perder sus dos primeros partidos. Mientras, los Houston Rockets de James Harden estaban un puesto por encima, el 13, con una derrota en un partido.



Además, los Rockets llegaron a Denver con sólo nueve jugadores. Otros seis estaban fuera de juego a consecuencia de los protocolos impuestos por la liga para evitar la transmisión de covid-19: DeMarcus Cousins, John Wall, Mason Jones, Kenyon Martin Jr., Eric Gordon y Ben McLemore.



Con este panorama, los Nuggets tenían una gran oportunidad de derrotar a los Rockets y romper su racha perdedora, a pesar de que Harden, con todos sus problemas, venía “caliente”: el base-escolta anotó 44 puntos ante los Portland Trail Blazers, aunque no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo.



En el otro lado de la cancha, el polivalente pívot serbio Nikola Jokic ha confirmado en el inicio de la temporada que es el líder indiscutible de los de Denver, acompañado de un ascendente Jamal Murray.



El partido se inició con los de Denver decididos a aprovechar la oportunidad y doblegar con rapidez a los Rockets. Pronto el marcador señalaba un 10-2 para los de Jokic aunque el equipo texano fue capaz de recortar distancias (12-11) gracias a las actuaciones de Harden y Christian Wood.



Los Rockets llegaron a ponerse por delante en el marcador 22-26 a falta de 3.40 minutos para el final del primer cuarto. Pero durante el resto del cuarto, los Rockets no consiguieron llevarse un solo punto a su casillero mientras que los Nuggets anotaron 14.



Y a falta de 24 segundos para el final del primer cuarto, Campazzo salió a la cancha sustituyendo a Murray. Pero su presencia en el parqué duró sólo 17 segundos antes de que el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, decidiese la vuelta de Murray en detrimento del base argentino.



El segundo cuarto siguió con la misma dinámica: Harden capitaneando a los Rockets mientras la sintonía del binomio Jokic-Murray permitía a los Nuggets seguir por delante en el marcador.



Al menos para Houston el cuarto fue más igualado y los dos equipos anotaron 34 puntos.



Cuando los jugadores se fueron al vestuario tras los primeros 24 minutos de juego, Harden era el máximo anotador del partido, con 28 puntos, y sumaba cuatro rebotes y seis asistencias. Por su parte, Wood anotaba 20 puntos y 3 rebotes.



En los Denver, Jokic registraba 18 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y 1 robo de balón mientras que los números de Murray eran 18 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.



Al reinicio del partido, Murray y Jokic siguieron funcionando, moviendo la pelota con fluidez en ataque y permitiendo que jugadores como Michael Porter Jr. se luciese con “alley oops”.



Antes de que terminase el tercer cuarto, Jokic consiguió un triple doble, al anotar 19 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias, la 43 vez que el serbio lo consigue y que iguala el récord en los Nuggets que tenía Lafayette “Fat” Lever.



El tercer periodo terminó con 106-83 y Murray momentáneamente en el vestuario tras un encontronazo con un jugador de los Rockets. Pero todo estaba ya encarrilado para que los Nuggets se hicieran su primera victoria de la temporada.



Los dos entrenadores aprovecharon los últimos 12 minutos para meter en la cancha a jugadores que normalmente no tienen tiempo, lo que permitió ver otra vez a Campazzo a falta de 5 minutos para el final del partido. El argentino terminó jugando 5.26 minutos y anotó 4 puntos y 1 rebote.



El máximo anotador del partido fue Harden, con 34 puntos. Jokic consiguió 19 puntos, 12 rebotes y 18 asistencias. En este capítulo, el serbio consiguió el récord de su carrera.