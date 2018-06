Zlatan Ibrahimovic no verá los partidos de su selección

A pesar de no estar convocado con Suecia para jugar la Copa del Mundo, Zlatan Ibrahimovic no se quería perder el Mundial y se encuentra en Rusia para disfrutar del evento, aunque admitió que no verá los juegos de la selección de su país.

"Por ahora no creo que vaya a ver los partidos de Suecia. Estoy en el Mundial con otro equipo", dijo.

"Los alemanes son una máquina, siempre funcionan bien y será difícil para Suecia. Si tengo que elegir a un equipo para ver es a Brasil. Son los que pueden hacer cosas diferentes en el Mundial", mencionó Ibrahimovic en su llegada a Moscú.

Además, lanzó a sus candidatos para levantar la Copa el próximo 15 de julio en el Estadio Luzhniki.

"Para mí los favoritos son Brasil, España, Alemania y evidentemente Suecia. Argentina también, aunque no quieran considerarse favoritos, lo son. Siento que Estados Unidos no esté en la Copa Mundial porque es mi nuevo país, donde vivo, y también los animaría", añadió.