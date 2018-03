Zinedine contra Enzo, el duelo de los Zidane

El partido de este sábado entre el Alavés y el Real Madrid en Mendizorroza dejará para la historia el primer enfrentamiento de Zinedine Zidane con uno de sus hijos, el mayor, Enzo, un duelo del que ambos intentan abstraerse defendiendo sus intereses.

"El partido contra el Real Madrid va a ser raro para mí", aseguró Enzo en Vitoria horas antes de que Zinedine compareciese en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid. "Tendré más emociones y sentimientos, pero no pienso que vaya a competir con mi hijo", respondió el técnico madridista.

El apellido Zidane ya tiene tres jugadores en la elite del fútbol español. Zinedine abrió el camino y ahora ensancha su leyenda como entrenador de éxito en el Real Madrid.

Dos de sus hijos, Enzo en el Alavés, y Luca como tercer portero del Real Madrid, ya dan sus primeros pasos con el sueño de llegar a la altura del padre.

Para Zinedine será raro ver a su hijo con otra camiseta enfrentándose a él y destacó el carácter ganador que ha heredado de él. "Ojalá que no marque porque somos competitivos", declaró.

"Sea raro o no cómo me sentiré, lo que es seguro es que estoy contento por él, porque está feliz en el Alavés, trabajando bien en un equipo donde las cosas no le están saliendo pero es un buen grupo. Mañana nos enfrentamos y estoy del lado del Real Madrid y él del Alavés. Hay competición, nada más", señaló.

"No pienso mucho en esto. No voy a jugar contra mi hijo, en cierto modo sí tendré más emociones y sentimientos, pero el partido es Alavés contra Real Madrid y eso es lo más importante. Enzo es muy competitivo, yo también. Lo vamos a hacer lo mejor posible cada uno para ganar, él jugando y yo entrenando", añadió.

Zinedine desveló que cuando era entrenador de su hijo hablaban en casa de fútbol pero que en el presente, cuando se juntan, no es un tema que traten.

"Estoy atento a toda su evolución como jugador, pero cuando hablo con él lo hago como padre. Cuando estaba conmigo hablábamos de fútbol, pero ya no soy su entrenador, soy su padre, y no le tengo que dar consejos de fútbol. Es relación padre e hijo", sentenció.