Zinedine Zidane manda a Sergio Ramos a las gradas

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, concedió el fin de semana libre a su capitán, Sergio Ramos, porque aseguró "ha jugado mucho" y no lo hará ante el Alavés ya que lo quiere fresco para partidos claves del mes de abril."Ramos va a descansar porque es una decisión del mister, ha jugado mucho y como siempre para nosotros todos los jugadores son muy importantes. Mañana descansa porque es una decisión mía y no digo más sobre quien jugará", manifestó en rueda de prensa.En la misma línea dejó entrever cuidados a un jugador clave como el croata Luka Modric: "Es un jugador importante y pensamos mucho en lo que nos viene ahora. Ha sido un jugador que ha jugado muchísimo y hay que tenerlo en cuenta, aunque está muy bien físicamente".Se esperan rotaciones ante el Alavés, y Zidane insistió en la importancia de hacer sentir partícipes a todos sus futbolistas. "Para mí todos son importantes. Vamos a continuar haciéndoselo sentir a todos, aunque luego haya jugadores que jueguen más y otros menos", dijo."Lo importante es el día a día, es lo que más valoro, el trabajo diario. Y en eso me voy a basar en lo que queda de temporada. Para mí no va a cambiar el objetivo, sabemos que en la recta final de la temporada todo se decide ahora y estamos listos para afrontar todos los desafíos", añadió.Esa recta final la encara Zidane como "todo entrenador sueña", ya que la enfermería madridista se ha vaciado y tiene a sus jugadores "perfectos, sin lesiones y físicamente en buena forma"."Tengo que estar contento porque todos estamos a tope, concentrados en nuestro objetivo de dar el máximo para poder conseguir títulos", señaló.Respecto al rival, el Deportivo Alavés, el técnico madridista recordó la imagen que dejó ante grandes de la competición: "Es verdad que ganaron al Barcelona y empataron en el Vicente Calderón. Es un equipo que ha hecho muy buenas cosas esta temporada, un rival complicado pero estamos preparados para el partido".