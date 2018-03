Zinedine Zidane da su apoyo a Keylor Navas en el Real Madrid

MADRID, ESPAÑA. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró satisfecho con el rendimiento del portero costarricense Keylor Navas, sin entrar a valorar si el club debe buscar competencia en su puesto para la próxima campaña, y defendió al capitán Sergio Ramos y su jerarquía para decidir quién lanza un penalti.

Los rumores sobre la llegada de un portero para la próxima temporada del Real Madrid siguen acompañando el día a día de Keylor Navas, a quien Zidane mandó un mensaje desde su rueda de prensa.

"Tenemos a un gran portero, muy profesional que lo quieren mucho aquí. Ha llegado hasta el Real Madrid por su trabajo, lo merece y hemos ganado muchas cosas con él", manifestó.

"Puedo entender lo de fuera, que siempre se quiere mejorar y fichar a otros jugadores, pero no voy a hablar del futuro, porque me interesa el ahora. Estamos todos, no solo yo, contentos con lo que tenemos en casa", añadió.

En Leganés, el pasado miércoles, se dio la situación de que, al no estar en el campo Cristiano Ronaldo, encargado de lanzar los penaltis, fue Sergio Ramos el que decidió tirarlo. Ese gesto motivó críticas al capitán, por no dejárselo a Gareth Bale que está necesitado de alegrías. Zidane salió al paso.

"Es una situación en la que cada uno puede opinar y decir cosas, pero poner en duda lo que es Sergio Ramos en este club es una falta de respeto. Sabemos dentro lo que es y sus compañeros, que es lo que me interesa, le quieren muchísimo", dijo.

"Sergio es un líder, siempre lo ha demostrado y es nuestro capitán. Dicen que tenía que haber dado el balón como Cristiano con Karim, pero ¿cómo podemos montar un debate de estas cosas por no dejar a Gareth el penalti en Leganés? Sabemos a quién tenemos en nuestra casa y todos los madridistas quieren a nuestro capitán, porque es un espectáculo", sentenció.