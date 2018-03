Zinedine Zidane asume la responsabilidad por el tercer lugar del Real Madrid

MADRID. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, descartó hoy que las numerosas bajas sufridas por su equipo desde el inicio de temporada sean las causantes de los diez puntos de desventaja que los blancos tienen respecto al Barcelona en la Liga española de fútbol y asumió su plena responsabilidad."Nada, esto es el fútbol; las bajas forman parte del juego y yo no voy a buscar excusas. Los diez puntos no son por las bajas, yo soy el responsable y no quiero poner excusas", afirmó Zidane, preguntado por la influencia de las lesiones en la irregular trayectoria del Real Madrid hasta ahora."Pasó lo que pasó y ahora hay que ver lo que hay por delante y lo que podemos hacer", prosiguió el técnico francés del Real Madrid, 24 horas antes de recibir al Málaga en duelo por la decimotercera fecha del campeonato español.A la espera de lo que suceda en esta jornada, los blancos ocupan la tercera posición de la Liga a diez puntos de distancia del Barcelona y a seis del Valencia, segundos.Azulgrana y valencianos chocarán el domingo en el estadio de Mestalla en el duelo estrella de este fin de semana.Independientemente de lo que suceda entre los dos primeros clasificados, Zidane llamó a los suyos a sumar una victoria ante el Málaga en el estadio Santiago Bernabéu para empezar a recortar distancias."Ya veremos (qué pasa en Valencia), uno de los dos va a perder, pero lo que más nos interesa es hacer nuestro partido, sumar tres puntos y ver luego qué pasa", señaló el entrenador del Real Madrid.El técnico galo no quiso adelantar si en su convocatoria ante los andaluces estarán ya el galés Gareth Bale, el costarricense Keylor Navas y el croata Mateo Kovacic, aparentemente ya recuperados de sus lesiones."Están muy bien, pueden entrar casi todos, pero ya veremos", se limitó a decir, con una sonrisa, Zidane."Bale está bien físicamente, se entrena sin molestias y prefiero tenerlo con nosotros. Lo que nos puede aportar son muchas cosas: su fuerza, es muy bueno, trabaja mucho.Queremos que empiece a jugar porque eso le va a quitar las cosas negativas que puede tener alrededor", agregó sobre el delantero galés.El entrenador blanco sí descartó a Marco Asensio, aquejado de una sobrecarga que el Real Madrid aún no comunicó oficialmente.