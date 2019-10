Zidane y Pogba sostienen encuentro en Dubái por "pura casualidad"

MADRID. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que su encuentro con Paul Pogba en Dubái fue "pura casualidad" y dejó abierta la posibilidad de reforzarse en el mercado invernal.

La imagen protagonizada en Dubái ha dado la vuelta al mundo. Zidane con el jugador que más deseó fichar y no pudo hacerlo en el pasado mercado, el centrocampista del Manchester United Paul Pogba. "Nos cruzamos por casualidad, estaba por el coloquio sobre inteligencia artificial", reconoció.

¡Pogba y Zidane cazados en Dubai! ¿Arreglando próximos vínculos? pic.twitter.com/khd5EEi0m9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2019

"Fue pura casualidad, estaba yo allí y como nos conocemos hablamos. Son cosas personales que no vamos a contar. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos cruzamos paramos y hablamos", añadió.

En años pasados, Zidane fue tajante con las opciones de firmar jugadores en el mercado invernal, cerrando las puertas de entrada y asegurando que confiaba siempre en su plantilla. No fue tan tajante para el próximo.

"Hasta el final de enero vamos a poder fichar cada club pero me importa el partido de mañana y lo que vamos a hacer en Mallorca, no puedo pensar en refuerzos porque es algo muy lejano", dijo. "Hay muchas opciones para todos los clubes y cada uno decidirá cuando llegue la fecha", añadió.

El técnico madridista confirmó que para Mallorca no podrá contar con Luka Modric, Gareth Bale, Lucas Vázquez ni con Toni Kroos, pese a que el alemán completó la última sesión con sus compañeros.

"Modric, Bale y Lucas no van a estar en condiciones y Kroos no va a estar con nosotros. Los demás están más o menos bien. Siempre nos va a pasar algo, es lo duro para un entrenador, jugando siempre, viajando, no paran nunca y les puede pasar. Tenemos que aceptarlo pero tendremos otros jugadores para intentar hacerlo bien", lamentó.

Sobre el regreso a la Liga con su visita al Mallorca, lamentó los pocos días de trabajo con sus jugadores. "Han pasado estas dos semanas con muchos jugadores fuera y algunos vuelven tocados pero nos hemos preparado dos días con todos para hacer un buen partido. El Mallorca no se merece su posición en la tabla. Tenemos que hacer un buen partido".