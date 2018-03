Zidane tendrá un reencuentro con Ancelotti en los cuartos de final de la Liga de Campeones

"Que será un duelo entre maestro y alumno es seguro", convino el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane sobre el partido contra el Bayern en los cuartos de final de la Liga de Campeones.También valoró el enfrentamiento ante el cuadro alemán y habló sobre el reencuentro con Carlo Ancelotti, actualmente en el banquillo del conjunto alemán y con quien coincidió como segundo entrenador en el Real Madrid que ganó la Liga de Campeones en 2014."Seguro que eso sí es un encuentro maestro-alumno. Estuve con él de segundo y aprendí mucho. Es una muy buena persona. Sabemos lo que hizo aquí. Es cierto que volver enfrentarme a él será especial. He aprendido mucho a su lado. Es un entrenador que hizo grandes cosas en este club", comentó.Durante toda la semana, se especuló con que al Real Madrid le tocaría en el sorteo el rival teóricamente más fácil, el Leicester inglés, que al final se enfrentará al Atlético de Madrid. Preguntado en rueda de prensa por la conspiración de las bolas calientes, Zidane, sonriente, fue claro: "Me río y ya está. Sabemos ahora que no", afirmó."Nosotros no vamos a tener miedo, pero ellos tampoco porque tienen un buen equipo, muy fuerte, y lo están haciendo muy bien", afirmó. "Va a ser un partido muy bonito para los aficionados y para el fútbol en general", añadió.Para Zidane, el duelo estará al cincuenta por ciento para cada club, algo que, aseguró, siempre es "así" antes de una eliminatoria de la Liga de Campeones. "Normalmente se dice que mejor jugar fuera y luego en casa. Pero no tengo preferencias. Vamos a jugar fuera. Sabemos que tenemos que hacer gol, es importante marcar fuera de casa", resaltó."Como jugador, yo prefería este tipo de partidos porque me ilusionaban, me motivaban mucho", prosiguió el técnico galo. "Normalmente, es mejor jugar fuera primero y luego en casa, pero yo no tengo preferencias", apuntó el entrenador blanco. "Importa ir allí para hacer gol, porque es importante marcar fuera de casa", concluyó.