Zidane sobre la derrota: "Para nosotros fue un amistoso, para el Atlético no"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado hoy, tras perder 7-3 contra el Atlético de Madrid, que al equipo le ha "faltado todo, sobre todo intensidad".

"En la primera parte no entramos nunca en el partido (...) Nos ha faltado todo, sobre todo intensidad", dijo Zidane después de la debacle sufrida ante el Atlético en el estadio Metlife, en la ciudad estadounidense de East Rutherford, situada en el estado de Nueva Jersey.

El entrenador merengue, que aseguró que el resultado "no le preocupa" pero le "duele", mostró su confianza en la plantilla e hizo hincapié en que lo importante es estar apunto para el comienzo de la Liga, el próximo 17 de agosto.

Zidane reconoció el "bajo rendimiento, un poco, de todos" incluido él mismo, y subrayó que "todos nos hemos equivocado en el inicio del partido y hay que olvidarse rápidamente de este partido".

No obstante, declaró que los jugadores "no están fallando" y se mostró convencido de que estarán motivados para la Liga y que la temporada será buena.

"Hoy no podemos estar contentos, no podemos estar alegres, está claro, pero por el resto, estoy convencido que tengo un equipo que va a competir muy bien. Ahora tenemos que volver, descansar un poco y pensar en el día 17 de agosto", agregó.

Según Zidane el equipo "entró muy mal en el partido", algo que no se puede hacer en una competición de alto nivel, y "después de 8 minutos estamos 2-0" no encontraron una respuesta para cambiar algo.

Finalmente agregó las palabras que no han caido bien en la afición merengue: "De momento es lo que hay. No va a cambiar lo que queremos hacer. Tenemos motivación y hambre. Hoy fue un amistoso y para el Atlético, no. Estoy convencido de que este equipo va a hacer cosas buenas esta temporada y lo vamos a ver rápidamente"