Zidane sobre el Real Madrid: “Estoy de p... madre”

MADRID. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, defendió hoy su criterio para decidir el once de su equipo, asumió que se pueda considerar injusto y admitió que, como futbolista, le habría costado aceptar las rotaciones."Entiendo que cada uno pueda opinar, pero ahora soy yo el entrenador del Real Madrid y, aparte de mi familia, estoy todo el día pensando en el equipo. El resto no me interesa", afirmó Zidane, cuyas alineaciones no han dejado de cuestionarse en las últimas semanas.Al técnico francés del Real Madrid se le acusa de apostar siempre que las lesiones no lo impiden por el portugués Cristiano Ronaldo, el galés Gareth Bale y el galo Karim Benzema, la afamada BBC, pese a que el equipo haya jugado mejor con futbolistas como los españoles Isco, Marco Asensio y Álvaro Morata y el colombiano James Rodríguez."Se puede pensar (que soy injusto) sí, pero yo no creo que sea injusto con ellos, sino al revés: tengo un inmenso respeto hacia mis jugadores", se defendió Zidane."Luego, tengo que elegir. En otros clubes, los suplentes no juegan ni un minuto o sólo cuando los necesita el entrenador. Conmigo, no. Para mí, todos son importantes y lo estoy demostrando a la plantilla. Para mí, no hay (equipo) A y B, como decís vosotros", prosiguió el entrenador blanco.Respecto a Isco, uno de los jugadores que mejor ha rendido en los últimos partidos, pese a sus esporádicas titularidades y a sus pocos minutos de juego, Zidane puntualizó que cuenta con toda su confianza."Tal y como está Isco, y que no juegue cada partido, es complicado", asumió el técnico francés."Isco está enchufado, tiene confianza y la confianza de su entrenador. Vamos a ir así hasta el final de temporada y la próxima ya veremos", zanjó luego, cansado de que le pregunten por el internacional español y por su futuro en el club blanco.Zidane justificó la necesidad de hacer rotaciones por el enorme número de partidos que disputan los futbolistas, pero reconoció que a él le habría costado aceptar su suplencia cuando era jugador."Me hubiera costado aceptar las rotaciones cuando era jugador, pero ahora no es como antes", señaló la ex estrella francesa."Con 30-40 partidos podías hacer las cosas con 12-13 jugadores, hoy no, y menos aquí, donde casi todos juegan en su selección", explicó.Luego, Zidane aclaró que tanto con Cristiano Ronaldo, a quien ha conseguido hacer descansar en algunos partidos, como con el resto de jugadores, la fórmula es la misma: el diálogo."No soy la persona que va a sentar a Cristiano o a Bale. Hablo con los jugadores, intento explicarles mi pensamiento y seguimos adelante todos juntos porque tenemos el mismo camino", apuntó. "Cuando ellos están contigo, es fenomenal".Pese a la derrota en el clásico ante el Barcelona, que les costó la cima de la Liga, Zidane dijo sentirse "de puta madre" y con un equipo en plenitud."Estamos físicamente bien y anímicamente también. Podemos estar contentos de lo que estamos haciendo", aseguró el francés."Los jugadores están todos bien y más ahora. En otros momentos, puedes dudar, ahora no. Nos falta un mes, mes y medio, para que se acabe todo y los jugadores están convencidos de lo que estamos haciendo", concluyó el entrenador del Real Madrid, que mañana recibe al Valencia.Los blancos ocupan la segunda posición de la Liga española de fútbol empatados a 78 puntos con el Barcelona y un partido menos que los azulgrana.Aquí podés ver el video: