Zidane, sobre cruce con Liverpool: "Los dos hemos estado al borde del precipicio"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, valoró el emparejamiento con el Liverpool en cuartos de final de la Liga de Campeones comparando la situación de los dos equipos esta temporada, "al borde del precipicio", y elogiando la historia de dos clubes que suman 19 Copas de Europa entre ambos.



"No podemos decir que es un mal sorteo ni que es bueno, porque lo que pasa durante toda la temporada no importa. Da igual como esté hoy el Liverpool en su liga porque en cualquier momento, en una eliminatoria, puede jugar sus cartas sin mirar como está en su campeonato", manifestó el francés en la rueda de prensa telemática desde la Ciudad Real Madrid, sin fiarse del momento de crisis de su rival en la Premier.



"Sabemos quién es el Liverpool y eso no va a cambiar. Es como nosotros, que hemos estado al borde del precipicio pero estamos vivos en las dos competiciones. Va a ser un partido entre dos equipos que han ganado muchas Champions, una eliminatoria muy complicada. A ese nivel es siempre muy complicado ganar", añadió.



Espera Zidane una eliminatoria con dos partidos "muy exigentes" y lo primero que destacó del Liverpool es su potencia física. "Conocemos a este equipo y físicamente te va a exigir más", dijo sin querer desviar el foco del partido en Vigo ante el Celta.



La incertidumbre marca el partido de ida de la eliminatoria, que podría no jugarse en Madrid por las restricciones del Gobierno español hasta final de mes. "No sabemos lo que va a pasar", confesó Zidane. "Después del 31 de mazo vamos a jugar donde nos digan. Preferimos jugar en el Di Stéfano pero veremos lo que dicen". EFE