Zidane sobre Superliga: "Estaremos preparados para jugar donde nos toque"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó que su equipo estará "preparado" para jugar los partidos que le toquen, en relación a la posibilidad de que, finalmente prosperase una Superliga europea que reuniese a los clubes más poderosos del continente, en la que la entidad blanca parece estar interesada.



Cuestionado en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Granada, por si es partidario de esa Liga Europea, Zidane indicó que él simplemente se dedicará a jugar donde tenga que hacerlo: "Hay muchos partidos. Al final vamos a jugar los partidos que vamos a jugar. El club siempre ha hecho las cosas bien, de buena manera. Va a seguir así y estaremos preparados para jugar los partidos que nos toquen", manifestó.



El pasado domingo, el presidente Florentino Pérez dio a entender en la Asamblea del club que está dispuesto a impulsar esta nueva Superliga, aunque sin nombrarla.



"Todos somos conscientes de la complejidad del momento y de las adversidades. Si ya era difícil mantener la competitividad, el impacto de la pandemia nos obligará a hacer una reflexión. La pandemia lo ha cambiado todo. Somos más vulnerables. El fútbol necesita nuevas formas para ser más competitivos", dijo.



"Necesitamos nuevos cambios por el covid-19. El fútbol tiene que hacer frente a este nuevo tiempo y ahí estará el Real Madrid buscando siempre lo que debe ser prioritario, los intereses de los aficionados", declaró.



"Todo el mundo aboga por la reforma del panorama competitivo actual. Hay saturación del calendario que afecta negativamente a las competiciones y los aficionados tienen dificultades para identificarlas. Tienen consecuencia de salud para los jugadores que se lesionan. La reforma no puede esperar", agregó.



Además, recordó que el Real Madrid, desde 1902 siempre ha participado en todas las reformas de la historia del fútbol. Por eso, destacó que fue el único club que fundó la FIFA junto al resto de federaciones y también impulsó la creación de la Copa de Europa.



"Sin todos estos cambios el fútbol europeo no habría llegado a ser lo que es hoy. Los grandes clubes europeos tienen miles de millones de seguidores. Tenemos que afrontar un cambio. Las nuevas generaciones consumen más contenidos y nuestro deber es adaptarse para que el fútbol sea el contenido más demandado", señaló.



Zidane, por otra parte, volvió a insistir este martes en que no pedirá fichajes al club, incluso si le tocase el 'Gordo', como se denomina al máximo premio del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería española.



"Que se quede el dinero para otra cosa, la situación es complicada. No vamos a pedir nada", contestó de forma escueta en la víspera a enfrentarse al Granada tras ser cuestionado por si pediría fichajes en el caso de que al Real Madrid le tocara el primer premio de la lotería. EFE