Zidane, sobre Bale: "Creo que ha entrenado, no entraré en su vida personal"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, habló este miércoles sobre Gareth Bale, que según algunos medios de comunicación estuvo jugando al golf mientras el conjunto blanco se enfrentaba al Tottenham, y dijo que cree que el galés se entrenó y que no va a "entrar" en su vida personal.

El técnico francés respondió a varias preguntas sobre el futbolista del Real Madrid. Después de ganar 5-3 al Fenerbahce, su rueda de prensa estuvo centrada en la actitud de Bale, que no viajó a Múnich porque, según explicó Zidane este martes, no estaba en forma y acordó con los médicos que se quedara entrenando en Valdebebas.

Cuestionado por si sabía si Bale estuvo jugando al golf, dijo no conocer lo que hizo el galés, aunque resaltó que el periodista le estaba preguntando por "una cosa" que seguramente "ha pasado".

"Yo estoy aquí con mis jugadores y no voy a comentar eso. Ojalá que haya entrenado ahí y nosotros estamos aquí pensando en el equipo", declaró.

"Veremos cuando volvamos. Pero bueno. No voy a impedir a alguien hacer una cosa. Cada uno tiene sus responsabilidades y veremos lo que ha hecho en Madrid. No voy a entrar en su vida personal. Se ha quedado allí para entrenar. Creo que el entrenamiento lo ha hecho. Y después veremos", agregó.

Después, a la tercera pregunta sobre Bale, el técnico blanco evitó hablar más sobre su jugador: "No te voy a decir eso. No me vas a meter a mí en una posición que no quiero. Puedes preguntar pero no voy a contestar nada más que eso", culminó.