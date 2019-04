Zidane reacciona ante la posible salida de Varane del Real Madrid

Zinedine Zidane volvió a cerrar la puerta de salida del Real Madrid a su compatriota Raphael Varane, aseguró que a él no le ha comunicado su deseo de marcharse del club a final de temporada y afirmó que quiere "que se quede".



"No quiero un Real Madrid sin Varane", zanjó Zidane ante las informaciones que rodean al central francés las últimas semanas. "Es un jugador joven al que le quedan muchos años buenos y lo está haciendo bien", añadió.



Zidane no ocultó que Varane no se ha dirigido a él para comunicarle su deseo de marcharse y señaló que ese es el punto clave si realmente el defensa desea abandonar el club.



"No ha dicho nada de eso Varane y quiero que se quede", aseguró a los medios franceses en su última respuesta. "Salen muchas cosas para decir que está molesto, pero son cosas de la vida de los jugadores. Yo lo veo bien, a mí no me dijo nada y lo importante es lo que me diga a mí y de momento sabe que está en el mejor club del mundo y ha ganado muchísimas cosas. Lo veo bien", manifestó.



La misma defensa que hizo Zidane de Varane la extendió al brasileño Marcelo, por quien confiesa un cariño personal especial, y justificó el momento de forma que atraviesa por la falta de continuidad.



"Marcelo es un jugador que ha jugado poco últimamente. Le quiero mucho como persona y como jugador lo que ha hecho aquí ha sido fenomenal hasta ahora", afirmó.



"El jugador tiene que saber que aquí se discute mucho y cuando se juega poco peor. Esto no va a cambiar, pero le vamos a necesitar siempre. Como es bueno se le exige que siempre juegue bien y le vamos a pedir más. Últimamente se le cuestiona mucho pero a mí me encanta. Quiero que juegue muchos más partidos de aquí hasta el final sin cuestionar lo que ha hecho Reguilón que también va a jugar otra vez", añadió