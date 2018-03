Zidane no ve ventajas ni desventajas por conocer a Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dijo que el hecho de que él y el entrenador del Bayern, Carlo Ancelotti, se conozcan bien no representa ni una ventaja ni una desventaja ante el partido de hoy.

"Lo conozco muy bien y él a mí pero no significa nada, no es una ventaja ni tampoco una desventaja. Es un partido entre dos grandes equipos. Carlo y yo no vamos a jugar mañana", aseguró.

Zidane, sonriente y relajado toda la rueda de prensa, defendió que sus jugadores no cambiarán su filosofía en el Allianz Arena. "La idea es la misma, jugar nuestro fútbol, ir a por el partido y a ganar. Nuestra tarea es dar el máximo".

"No tengo miedo a nada. Tenemos que hacer nuestro partido. Me importa más lo que vamos a hacer nosotros, respetamos a todos los rivales y este es uno muy bueno que lo hace bien, pero me interesa lo que nosotros vamos a hacer", añadió.

El técnico madridista no quiso entrar en comparaciones con lo que ocurrió en la última visita del Real Madrid a Múnich cuando, con Ancelotti en el banquillo y él como su segundo, el equipo blanco vapuleó por 0-4 al Bayern.