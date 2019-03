Zidane no ve fuera a Varane: "Todos se quieren quedar en el Real Madrid"

Zinedine Zidane, técnico francés del Real Madrid, aseguró que no ve fuera del club a Raphael Varane ni con deseos de irse a Marcelo y fue rotundo al afirmar que "todos" sus jugadores "se quieren quedar".

"Aquí se habla mucho", dijo Zidane cuando fue preguntado por Varane y las filtraciones que apuntan a su deseo de marcharse.

"Puedo decir que está muy bien aquí durante ocho años, lo ha hecho fenomenal y no lo veo fuera como se habló últimamente. Lo veo feliz, contento y metido en lo que hace todos los días", destacó.

Fue una pregunta que respondió primero en castellano y también en francés: "A Varane le veo muy bien. Sabe quien es y todo lo que ha conseguido con el Real Madrid. Siempre hay rumores, es normal cuando son jugadores muy buenos y muchos clubes quieren ficharle, pero le veo bien aquí, es el cuarto capitán del Real Madrid y su progresión continúa".

El técnico madridista sumó el nombre de Marcelo al de Varane para dejar claro que nadie se quiere marchar a final de temporada del Real Madrid.

"Los jugadores saben que están en el mejor club del mundo y no cualquiera puede venir aquí. Tienen motivación suficiente para saber dónde están y todos se quieren quedar en el Real Madrid, no tengo ninguna duda. Marcelo y otros más", opinó.

Algunos jugadores se marcharán y todo apunta a que uno de ellos será Gareth Bale, pero de momento Zidane opta por cuidar al delantero galés.

"No voy a hablar del año que viene, quedan diez partidos y Gareth es un jugador importante de la plantilla. Sabemos la calidad que tiene y lo que ha hecho en el Real Madrid, como en la final de la Champions. Nadie lo va a quitar. Es un jugador que puede aportar mucho y vamos a contar con él", aseguró.

De los fichajes, Zidane no quiere hablar por respeto a sus clubes y a los jugadores actuales del Real Madrid: "Mis jugadores luchan y pelean, por eso no voy a hablar de ningún jugador que no es mío, merecen respeto porque están en un equipo rival y tienen contrato. No significa que después no vaya a haber cambios".

En ese perfil entra Kylian Mbappé: "No podemos decir que vale 100, 200 o 300. Su precio lo marcan los clubes y yo por ejemplo cuando llegué al Real Madrid por 72 millones se decía que era una locura y al final, mira. El jugador sabemos lo que es, pero no es mío, no voy a hablar por respeto a él y al París Saint Germain, a nuestro club y mis jugadores".