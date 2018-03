Zidane no descarta la salida de algún integrante de la “BBC”

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció en rueda de prensa que la derrota frente al Manchester City es "un mal resultado pero no un mal partido", al mismo tiempo que se refirió a sus estrellas en ataque: "Ojalá la BBC se quede esta temporada"."Ojalá la BBC (en alusión a Bale, Benzema y Cristiano) se quede esta temporada. Ojalá se queden todos. Yo quiero que se queden todos los que están aquí, pero hasta el 31 de agosto puede pasar de todo", valoró el técnico francés.El Real Madrid cayó derrotado por 4-1 contra el City en el Memorial Coliseum de Los ngeles."No estoy contento con la derrota, pero no hicimos mal partido. Es un mal resultado en el segundo partido que jugamos. Estamos en preparación. Ellos fueron superiores en momentos importantes y ya está. Ahora a descansar, tenemos partido el sábado y queremos hacerlo mejor", declaró.Zidane se mostró especialmente satisfecho una vez más con el trabajo de los más jóvenes."Todos me han impresionado. Son chicos muy jóvenes de la cantera, tienen talento y han trabajado muy bien. No voy a destacar a uno en particular, pero me alegro por el gol de óscar. A sus 18 años, seguro que es una alegría tremenda marcar con el primer equipo. Son todos buenos y lo vamos a ver este año", manifestó.