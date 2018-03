Zidane le mete miedo al Barcelona y promete remontada

MADRID, ESPAÑA. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hoy que la Liga española de fútbol no está sentenciada, pese a los siete puntos de ventaja que el Barcelona tiene ya sobre su equipo."Puedes tener 10-15 puntos de desventaja y no pasa nada. Esto acaba de empezar y todos vamos a tener momentos malos, pero, al final, nosotros y otros equipos vamos a estar ahí", aseguró Zidane, antes de que el Real Madrid visite mañana al Alavés en duelo por la sexta fecha de la Liga."Quien piense que la Liga está sentenciada, enhorabuena, pero no, esto es muy largo", prosiguió el técnico francés del Real Madrid.Su equipo cuenta siete puntos menos que el Barcelona, líder con 15, después de sufrir el miércoles su primera derrota de la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Betis y tras haber cedido dos empates también en casa.En la historia de la Liga, el Real Madrid nunca logró remontar semejante desventaja respecto a los azulgrana."No me preocupa", aseveró Zidane, preguntado por esta circunstancia. "No hay más remedio que remontar si queremos ganar. En el fútbol puede pasar de todo y esto es largo. Quedan 33 jornadas".Con la misma "tranquilidad" que afrontó los tiempos de éxito y euforia, el entrenador blanco asumió hoy el "mal momento" de su equipo, al tiempo que se mantuvo firme en sus convicciones."Pierdes 1-0 y, cuando miras el partido, dices algo pasa, pero al final, no, esto es el fútbol, es un mal momento, pero a parte del partido del Levante, estoy muy contento de cómo lo estamos haciendo; no hay que mirar más allá, no vamos a cambiar", apuntó Zidane sobre los malos resultados del Real Madrid."Lo más importante en el fútbol es tener ocasiones de gol. Me preocuparía no tener porque, con los jugadores que tenemos, eso sí sería un problema, pero teniéndolas va a entrar y espero que sea mañana", agregó.Ni los tropiezos ni las críticas, advirtió el técnico galo, van a cambiar su política de rotaciones ni su forma de encarar los partidos."Yo creo mucho en lo que hago, lo hago con conciencia; no hago cosas para ver si funcionan y lo de las rotaciones no va a cambiar", señaló un firme Zidane."Necesitamos las rotaciones y las críticas no me van a cambiar", insistió el técnico francés.