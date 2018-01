Zidane habla sobre la posible salida de Cristiano Ronaldo

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, desmintió hoy los rumores sobre un presunto interés del club en vender a Cristiano Ronaldo la próxima temporada y aseguró que "todos quieren" al astro portugués.

"No me imagino un Madrid sin Cristiano. Está en su club, donde debe estar. El club, la afición, todo el mundo le quiere. Siempre digo lo mismo de Cristiano. No veo a un Madrid sin él. Lo que me interesa es la parte deportiva. Como siempre, en un momento difícil, él está ahí", manifestó en rueda de prensa.



Los periódicos se llenaron en la última semana de rumores que sitúan a Cristiano Ronaldo en el Manchester United o el Paris Saint-Germain para la próxima campaña y también se refirieron a un eventual descontento del jugador por la renuncia del Real Madrid a mejorar su contrato.



"Yo no quiero hablar de eso, del contrato y esas cosas. Cristiano es mayor para hacerlo. Es con el club con el que tiene que hablar de eso. Lo que yo hablo de Cristiano es sobre el campo, y es lo que hago. Lo de fuera lo gestiona él y ahí no me meto", precisó.



Y añadió: "No estoy preocupado. Sabemos que se puede hablar y discutir fuera, pero dentro lo que tiene que hacer Cristiano es pensar en jugar, como siempre ha hecho. Quiero hablar de su rendimiento, de lo que aporta al equipo en el campo".



El Real Madrid visitará mañana al Leganés en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, un torneo que se convirtió en prioritario para los blancos tras su mala marcha en la Liga española.



"Es importante dejar la puerta a cero. Sabemos que jugamos fuera e intentaremos no encajar y marcar goles. Es importante en las eliminatorias. Dentro de la dificultad del partido, vamos pensando en los dos encuentros", razonó Zidane.



El técnico francés pidió a sus jugadores que actúen con inteligencia para manejar bien la eliminatoria, pues el encuentro de vuelta será en el estadio Santiago Bernabéu.



"Nosotros vamos a jugar como una eliminatoria. No es una final, pero sabemos que todos los partidos ahora tienen una importancia enorme. Es un partido de Copa y tienes que salir a tope. La portería a cero es importante, como marcar fuera de casa. Queremos meter la máxima intensidad desde el principio del partido", precisó.

Zidane insinuó que mañana habrá cambios. "Lo que puedo decir es que cuento con todos, como siempre. Mañana se verá cómo lo vamos a gestionar. Hasta el final va a ser así. Se dice que los menos habituales juegan menos esta temporada, eso es cosa mía. Son jugadores que cuentan y que van a contar hasta el final", resumió.