Zidane: “ganar la Liga aún depende de nosotros”

MADRID, ESPAÑA. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hoy que la derrota por 3-2 ante el Barcelona en el clásico de la Liga española de fútbol no cambiará nada para los suyos, que seguirán luchando por el campeonato con optimismo.

"Esto no cambia nada; la Liga depende de nosotros y vamos a seguir adelante, pensando ya en el partido del miércoles", afirmó Zidane.

"A lo mejor va a haber mucha más Liga, pero no va a cambiar el hecho de que depende de nosotros todavía. Era una ocasión para sumar tres puntos, pero no para sentenciar la liga", insistió.

"Esto puede pasar y no a va cambiar nada de lo que estamos haciendo. Jugamos contra un gran rival y vamos a ser positivos hasta el final", añadió el técnico francés del Real Madrid, que perdió la cima de la Liga en favor del Barcelona.

A falta de cinco fechas para la conclusión del campeonato, ambos suman 75 puntos, pero los blancos tienen aún un partido aplazado pendiente de disputar.

Zidane rechazó atribuirle la culpa al árbitro por la expulsión de Sergio Ramos y puso en cambio énfasis en las oportunidades perdidas por su equipo.

"El árbitro ha decidido meter la cartulina roja a Sergio y ya está. El balance que hacemos es que hemos tenidos oportunidades de matar el partido. Hemos tenido muchas ocasiones de hacer gol. Es ahí que estamos nosotros un poco decepcionados", analizó. "Son muchos partidos en los que tenemos muchas ocasiones y no hacemos goles", agregó.

Zidane admitió que su equipo no estuvo bien en el tercer gol del Barcelona, anotado por el argentino Lionel Messi sobre la hora, pero sostuvo que su equipo no mereció perder el clásico.

"No digo que no hemos tenido cabeza. Nosotros pensábamos que se podía meter el tercer gol. Hemos empatado con diez y luego en una jugada presionamos muy arriba. Es peligroso y al final lo pagamos. Pero no voy a reprochar eso a los jugadores".

"Estamos decepcionados porque en la globalidad no merecimos perder, pero el fútbol es así y no hay que darle más vueltas", concluyó el entrenador blanco, convencido de que los suyos seguirán luchando con el mismo ánimo por la Liga y la Liga de Campeones europea.