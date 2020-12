Zidane evita responderle a Koeman sobre sus críticas al arbitraje: "Mejor no digo nada"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este martes en rueda de prensa que "molestan" las críticas a los arbitrajes que recibe su equipo y no quiso contestar al técnico barcelonista Ronald Koeman, que afirmó que nueve de cada diez personas habrían pitado penalti de Sergio Ramos por una posible mano en Eibar.



El técnico francés, en la víspera de enfrentarse al Granada, reconoció no estar contento por las opiniones que aseguran que los árbitros benefician al Real Madrid.



"Molesta, porque al final nunca me meto con los árbitros. Los árbitros aciertan o no. Como los jugadores, como todos en la vida. Por eso no me meto nunca. Es complicado su trabajo. De Koeman no digo nada. Pensamos sólo en el partido contra el Granada", explicó.

"Es verdad que se habla mucho cuando hay algún episodio puntual en un partido. Es lo que tiene el Real Madrid, pero no me fijo en eso. Pero lo que nos interesa a nosotros es el partido de mañana. Es importante, tenemos que estar concentrados. Eso es lo que importa, hacerlo como lo estamos haciendo e intentar ganar los puntos", agregó.



Para Zidane, el encuentro ante el Granada será "muy importante" y reconoció que su rival está haciendo una temporada "muy buena" y que es un rival "muy duro" ante el que el Real Madrid tiene que estar "preparado" para sumar tres puntos en un choque complicado.



"Sabemos las dificultades de la Liga. Hay muchos equipos que pueden luchar para lograr la Liga. Eso es lo bonito. No hay partido fácil. Siempre hay que pelear, salir al campo para sumar es muy complicado. Vamos a tener muchos equipos al final para ganar esta Liga", señaló.



El técnico del Real Madrid avisó de que no es seguro que el Granada juegue replegado en el estadio Alfredo Di Stéfano y señaló que cabe la opción de que salga al ataque. "Pero hay que encontrar soluciones de cualquier modo: si atacan o si se quedan atrás".



También habló sobre algunos de sus jugadores. De Luka Modric, tocado con una sobrecarga tras el choque ante el Eibar, indicó que espera que sea "poca cosa" e informó de que no arriesgará con el medio balcánico.



Del belga Eden Hazard afirmó que ve a su jugador "bien anímicamente" y que habrá que tener paciencia para que vuelva a estar sobre un terreno de juego.



"Le veo muy bien y sobre todo ahora, que está entrenando muy bien y con regularidad. Con paciencia, poco a poco y es lo que vamos a hacer. Está contento y bien anímicamente. Es lo más importante para jugar", destacó .



Respecto a Marco Asensio, suplente en los últimos cinco partidos, manifestó que siempre confía en su jugador porque es un "talento de presente y de futuro" que tiene que seguir trabajando como lo hace para volver a un once inicial.



Sobre Isco Alarcón declaró que está "mejor" de la lesión que le impidió jugar en Eibar y dejó claro que "siempre está con ganas" de hacer algo positivo para el Real Madrid.



"Es un jugador especial, pero como todos. Ahora últimamente juega menos, no es fácil, quiere ayudar al equipo, quiere jugar. Es complicado cuando un jugador quiere jugar y no puede. Pero estoy muy contento con todos y lo que tenemos que hacer es seguir en esta línea".



Y de Karim Benzema declaró que últimamente "lo ha hecho fenomenal" y profetizó que aún "quedan por venir" mejores actuaciones del delantero francés. "Es lo que deseamos todos, para el equipo y para él. Además, es su ambición, lo que quiere como jugador y eso es lo importante".



Por último, contestó a un par de preguntas sobre su política de rotaciones. En los últimos cinco partidos, sólo doce jugadores han acumulado el 93'6 por ciento de los minutos.



"Al final, si hago las rotaciones, porque las hago. Si no las hago, porque no las hago. Lo que tengo que hacer es lo que quiero hacer, como quiero y con mis jugadores. Es verdad que últimamente el equipo juega muy bien y no hemos rotado menos. Están preparados, están entrenando muy bien y vamos a tener muchos partidos hasta el final de temporada. Voy a contar con todos, de eso no tengo ninguna duda", concluyó. EFE