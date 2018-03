Zidane está “orgulloso” del respeto que tiene Real Madrid a los árbitros

MADRID, ESPAÑA. El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hoy que se siente "orgulloso" del respeto de sus jugadores hacia los árbitros y alabó a sus futbolistas por considerarlos "un espectáculo, profesionales y muy buenos"."No me meto en los árbitros. Mis jugadores tampoco, respetan mucho lo que hacen los árbitros. Tengo un vestuario espectacular en este sentido, lo que quieren es hacer las cosas bien. Estoy muy orgulloso de mis jugadores porque respetan mucho al cuerpo arbitral y a todo lo que rodea. Yo, a muerte con ellos", manifestó en rueda de prensa.Zidane no quiso extenderse demasiado sobre la enorme polémica arbitral existente en estos momentos en el fútbol español e intentó no valorar las recientes manifestaciones de Fernando Roig, presidente del Villarreal, quien el domingo criticó al cuerpo arbitral por llevar bolsas con regalos del Real Madrid a su salida del estadio."Lo único es que no estoy de acuerdo con estas palabras. Y me importan mis jugadores, que son un espectáculo, respetuosos, profesionales, muy buenos", dijo Zidane.Ya también habló del barcelonistas Gerard Piqué, que criticó las supuestas ayudas arbitrales en su cuenta de Twitter."Todo el mundo puede opinar. Nadie puede impedirlo. Pero no es verdad. Lo que hacemos lo hacemos en el campo y estoy orgulloso de mis jugadoresporque respetan a los árbitros. Nosotros queremos divertir a la gente. El Madrid siempre fue profesional y respetuoso con el fútbol. Si hablan...", relató.